娛樂 最新消息

產後兩年狀態驚人！孫藝真分享背肌訓練引網友讚嘆

孫藝真罕見曬出健身影片。（翻攝IG）孫藝真罕見曬出健身影片。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星孫藝真今（3）日突然在 IG 上公開最新健身影片，難得分享私人運動日常，引發外界熱烈討論。影片中，她一身貼身運動服專注鍛鍊背部，肩背線條清晰、肌肉緊實，被不少粉絲盛讚狀態如同專業健身教練，驚呼「背肌太狠」

孫藝真在貼文中僅簡單寫下：「Crush my workout. 2025 年的尾聲，希望大家都平安。」雖然語句不多，但她產後兩年依舊維持高強度體態，在網路上成為另一個熱議焦點，粉絲直呼不可思議。

除了健身話題受到關注外，孫藝真近來的演藝表現也獲高度肯定。她主演的新片《어쩔 수가 없다》（暫譯《徵人啟弒》）9 月上映後好評不斷，並以此片拿下第 46 屆青龍電影獎最佳女主角，同時獲得人氣明星獎，成為雙料得主。

對於獲獎，孫藝真曾在社群平台上撰文表示，這次的肯定讓她有種「飄在雲端」的感覺，坦言完全沒有心理準備，也因緊張而沒能完整說出原本準備的感謝詞。她也感謝粉絲在票選中大力支持，直言「真的真的很謝謝你們」。

在 Instagram 查看這則貼文

손예진（@yejinhand）分享的貼文

點圖放大
點圖放大
