娛樂 最新消息

社群平台迎「未成年禁令潮」！ 馬來西亞、澳洲、智利相繼出手

〔記者胡御柔／綜合報導〕隨著全球愈來愈多國家關注兒童與青少年使用社群媒體所帶來的身心風險，限制未成年上網行為正成為國際趨勢。馬來西亞近日率先開出第一槍，擬禁止16歲以下青少年使用社群平台，澳洲、智利等國也陸續提出相關措施，顯示社群使用規範正從討論走向立法行動。

越來越多國家限制青少年使用社群。（資料照；法新社）越來越多國家限制青少年使用社群。（資料照；法新社）

馬來西亞政府近日宣布，計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體根據路透社報導，馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）表示網路霸凌、金融詐騙及兒童性剝削等網路危害日益嚴重，「有必要加強保護青少年」。

澳洲也宣布針對16歲以下青少年祭出社群媒體禁令，包括YouTube、Instagram、TikTok及Snapchat等平台，預計將於12月10日生效，預估會有百萬名使用者的帳號將被刪除。

而智利國會日前通過一項新法，全面禁止學生在校內使用智慧型手機。法新社指出，該法案已在眾議院獲多數票支持，預料將由總統博里奇簽署，並於明年3月正式在全國公、私立中小學實施。

智利教育部長卡塔爾多表示，學校正面臨「影響兒童與青少年身心健康的主要流行病之一」，手機使用問題不容忽視。法案推動者沙爾珀議員指出，孩童使用手機涉及網路成癮，且會干擾課堂教學。

近年來，社群媒體對兒童身心健康的影響備受討論，包括TikTok、Snapchat、Google，以及Meta旗下Facebook、Instagram、WhatsApp等科技巨頭，均因被指助長青少年心理健康危機，在美國面臨多起訴訟。全球對未成年使用社群平台的規範勢必將持續成為各國議題焦點。

