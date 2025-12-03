自由電子報
娛樂 電視

因戲生情又一對！柯震東師妹熱戀男團成員 連媽媽都認同

〔記者蕭方綺／台北報導〕男團「AcQUA 源少年」成員林毓家和柯震東師妹許莉廷合作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》，戲裡許莉廷為賺錢，找上林毓家合作，戲外2人竟擦出愛火，雖然在上月首映會上保持距離，私下卻被拍到牽手約會，加上許莉廷也和林毓家媽媽見到面，看來這段情已經獲得林家人的認可。對於感情曝光，雙方經紀人都以「正常交友、正在相處中」回應，這意思在演藝圈而言代表承認戀情。

林毓家（右二）上月出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，站在許莉廷（右三）旁邊，身體語言透露著特意避嫌，把手乖乖疊起。（資料照，記者胡舜翔攝）林毓家（右二）上月出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，站在許莉廷（右三）旁邊，身體語言透露著特意避嫌，把手乖乖疊起。（資料照，記者胡舜翔攝）

許莉廷、林毓家同為「北影非常新人」，首度合作也堪稱「I人碰撞」，林毓家笑說：「我們本來是點頭之交，我實在太內向了。」他感謝導演安排表演課好互相熟悉。

許莉廷受訪時則爆料，大概到第二次排戲，兩人在飲水機旁邊躊躇很久，「尬」到不行的情況下，許莉廷忍不住先「發難」說「欸，那你覺得剛剛排戲怎麼樣」，林毓家才回：「你覺得呢？」許莉廷便說「好像有點卡」林毓家又簡短說「對」，然後兩人從點頭之交轉化成戲裡面一樣，互相打鬧又合拍。

林毓家是男團「 AcQUA 源少年」成員，曾憑藉《橋頂少年》獲得金穗獎及桃園電影節最佳男演員獎。許莉廷是柯震東師妹，曾在影集《此時此刻》扮演林心如少女時期，並入圍金鐘獎新人獎。

