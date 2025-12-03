自由電子報
娛樂 最新消息

邱澤、許瑋甯婚宴番外篇+1！章廣辰為許光漢「兄弟翻臉」冷臉對待張軒睿

章廣辰（左起）、張軒睿、許光漢曾合作《我的男孩》感情變很好。（資料照，記者王文麟攝）章廣辰（左起）、張軒睿、許光漢曾合作《我的男孩》感情變很好。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕張軒睿2017年和許光漢、章廣辰合作林心如演出、製作的戲《我的男孩》結為好友，今年中爆出兄弟情不再，連許光漢去年當兵至今，張軒睿都沒跟他見過面，沒想到上週五許瑋甯、邱澤的婚宴，許光漢人沒到場，張軒睿和章廣辰互動卻成焦點，週刊爆出張軒睿跟章廣辰打招呼卻被無視，他從洗手間出來後，章廣辰又火速開閃。

據《鏡週刊》報導，章廣辰原本夾在許光漢、張軒睿之間，但看來他和許光漢更要好，被指站隊許光漢，於是不理張軒睿，並指張軒睿之所以跟兄弟們決裂，主要是他覺得自己先紅，不爽被許光漢後來居上。

其實對於翻臉戲碼，張軒睿6月被問此話題，顯然有備而來，指出「我們ok ，還沒見到」，並冷靜表示：「朋友本就不是會一直聯絡。」至於章廣辰6月也曾回應，他認為彼此的關係差不多，「時間一直走，大家自然而然有新的方向、目標。」並稱自己和以前的朋友、同學很少聯絡，但也不是吵架、不合，「大家就專注於現在的生活。」算是一種打圓場。

