娛樂 最新消息

陳都靈遭爆于朦朧第二 「媽媽」也傳出事

溫崢嶸（左）曾在《雁回時》中飾演陳都靈的媽媽。（圖／翻攝自微博）溫崢嶸（左）曾在《雁回時》中飾演陳都靈的媽媽。（圖／翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡震驚娛樂圈，美國靈媒Kandis Starr近日爆料女星陳都靈現在也很危險，恐在5日被獻祭，更有消息爆料指稱陳都靈已過世，還把陳都靈與其他受害者生死掙扎當成娛樂拍成影片直播，在網路販賣謀利。隨著傳言甚囂塵上，過去陳都靈直播詭異畫面也被翻出。

此外，曾在《雁回時》飾演陳都靈母親的47歲女星溫崢嶸，近日也無端捲入爭議，遭AI換臉直播賣假貨，讓她氣炸報警。

溫崢嶸日前驚見自己肖像被不法分子利用，透過網路賣假冒偽劣產品，她不滿質問不法分子，卻立刻遭封鎖，溫崢嶸氣炸說：「我現在很難證明我是我。」只能火速報警處理。

于朦朧墜樓身亡引發討論，大批網友認為案情不單純。（翻攝自微博）于朦朧墜樓身亡引發討論，大批網友認為案情不單純。（翻攝自微博）

而于朦朧在北京傳出墜樓身亡，中國警方將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，但外界質疑不斷，先前網路曾流出「掌摑影片」及「疑似受虐照片」，近日又出現稱于朦朧生前被上了電子腳鐐，陸委會報告分析，顯示中共「數位極權模式」已經走到盡頭，陷入自我審查的困境，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣泛。

 

