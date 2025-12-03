自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王俐人驚傳背500萬巨債 火鍋店用餐惹負評

王俐人上個月在火鍋店用餐發生爭議，事後在Google評論區留下1星負評，意外引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自IG）王俐人上個月在火鍋店用餐發生爭議，事後在Google評論區留下1星負評，意外引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王俐人今（3）日傳出借名給友人開設日本料理店「若真間 割烹料亭」當負責人，6月友人跑路讓她背上500萬巨債，債主一狀告上法院，而上個月，王俐人也無端捲入紛爭。

上個月19日，王俐人因「一顆雞蛋」槓上火鍋店，她在Google評論留下1星負評，控訴台北市大安區一家火鍋店，阻止她外帶自助吧雞蛋且態度惡劣，爾後又在限時動態持續開火。不料，王俐人此舉非但未替自己討回公道，反遭外界質疑擺出「奧客」姿態，且評論內容不僅充斥情緒。

事件紛爭導火線就是「1顆雞蛋去留」，王俐人事發當日在該火鍋店用餐後，向店家索取袋子將吃不完蔬菜及1顆雞蛋打包，被一名兼職員工要求取出雞蛋歸還。王俐人質疑，若雞蛋無法外帶，為何店員在給袋子時卻未提醒，她認為食物已被接觸過不應再放回公用區，不過卻被告知雞蛋會留給員工。

後續該店主管出面，王俐人認為店員態度不佳且店主管先冷眼旁觀，然後大聲丟了一句「所以平常那位女店員都讓妳把蛋帶回家嗎？」、「你要拿回家，我今天給妳拿啊！就到此為止吧」，口氣讓她覺得極不受尊重，才在Google寫長文反映問題，卻遭輿論一面倒批評。

 

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中