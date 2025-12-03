王俐人驚傳背500萬巨債 火鍋店用餐惹負評

王俐人上個月在火鍋店用餐發生爭議，事後在Google評論區留下1星負評，意外引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王俐人今（3）日傳出借名給友人開設日本料理店「若真間 割烹料亭」當負責人，6月友人跑路讓她背上500萬巨債，債主一狀告上法院，而上個月，王俐人也無端捲入紛爭。

上個月19日，王俐人因「一顆雞蛋」槓上火鍋店，她在Google評論留下1星負評，控訴台北市大安區一家火鍋店，阻止她外帶自助吧雞蛋且態度惡劣，爾後又在限時動態持續開火。不料，王俐人此舉非但未替自己討回公道，反遭外界質疑擺出「奧客」姿態，且評論內容不僅充斥情緒。

事件紛爭導火線就是「1顆雞蛋去留」，王俐人事發當日在該火鍋店用餐後，向店家索取袋子將吃不完蔬菜及1顆雞蛋打包，被一名兼職員工要求取出雞蛋歸還。王俐人質疑，若雞蛋無法外帶，為何店員在給袋子時卻未提醒，她認為食物已被接觸過不應再放回公用區，不過卻被告知雞蛋會留給員工。

後續該店主管出面，王俐人認為店員態度不佳且店主管先冷眼旁觀，然後大聲丟了一句「所以平常那位女店員都讓妳把蛋帶回家嗎？」、「你要拿回家，我今天給妳拿啊！就到此為止吧」，口氣讓她覺得極不受尊重，才在Google寫長文反映問題，卻遭輿論一面倒批評。

