娛樂 最新消息

《玫瑰瞳鈴眼》朱國宏近況曝光！淡出現身遊覽車賣貨「放下身段維生」被讚爆

朱國宏現蹤遊覽車賣貨。（翻攝自YouTube）朱國宏現蹤遊覽車賣貨。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員朱國宏曾出演過《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等多部類戲劇，沒想到許久未現身螢光幕前的他，近日恰巧被目擊現身遊覽車上販售食品、飲品，他手持麥克風向團客販售商品，引發許多網友的熱烈討論。

一名網友近日在遊覽車上巧遇曾演出《藍色水玲瓏》等多部類戲劇的朱國宏，驚訝目睹他拿著麥克風向團客販售商品，同時拍下他親力親為服務的畫面，照片曝光後隨即引發熱議，不少網友留言表示「演員也是人，生活還是要過」、「能放下原本的演藝工作去做別的事很勇敢」，也有人說自己跟團時也遇過同樣情況，直呼「完全認得出來，一點都沒變」。

如今，朱國宏的近況意外被曝光，留言區更湧入大量回憶殺，不少網友提到他在戲劇中的角色、台詞、昔日播出的場景，同時也有人強調「類戲劇演員本來就不容易，希望大家多支持台灣藝人！」更有許多民眾激讚「肯放下身段賺錢值得尊重！」網友們給予朱國宏理解與鼓勵，認為願意努力工作、認真賺錢的態度值得肯定。

點圖放大header
點圖放大body
