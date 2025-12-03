（專訪）「20年前做不出這部片」細田守《Scarlet》直球談生死：準備好了

細田守上月攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／專訪〕日本動畫名導細田守上月帶著新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，他接受本報專訪，直言：「20年前的我，做不出這部片。」表示「快60歲了，可能也到了適合好好面對『生與死』的年紀。」

細田守在《Scarlet永無止境的史嘉蕾》透過莎士比亞經典《哈姆雷特》主角性別徹底翻轉，透過一位劍士公主史嘉蕾的復仇旅程，對當代世界拋出尖銳提問：「仇恨的連鎖，究竟要把人拖向哪裡？」

請繼續往下閱讀...

細田守希望觀眾透過《Scarlet永無止境的史嘉蕾》思考戰爭、復仇的意義。（索尼影業提供）

細田守坦言，一直很想拍一部復仇劇，「但真正難的不是如何設計爽感，而是要思考：在戰爭陰影、對立情緒此起彼落的現代，復仇還有什麼意義？」他說：「400年前的《哈姆雷特》講的是一個王子被推上復仇的宿命。但如果放到現在呢？紛爭、報復、再報復，仇恨會不會就這樣無止境延伸下去？我想用史嘉蕾，讓觀眾重新思考這件事。」

有趣的是，導演對「復仇」的掙扎，來自他最私密的身分「爸爸」，有個9歲女兒的他笑稱：「如果有一天，我女兒說要為我復仇，我一定會勸她：不要這麼做。」他說得很直接，「因為那是她的人生，我不希望她把生命浪費在替誰報仇上。」

細田守貼心替影迷簽名。（索尼影業提供）

此外，《Scarlet永無止境的史嘉蕾》的配音陣容同樣相當吸睛，包括岡田將生首次挑戰長篇動畫，飾演陪伴史嘉蕾的護理師「聖」；蘆田愛菜則為女主角史嘉蕾獻聲。

細田守說，聖這個角色設定是「一個理想主義、但非常腳踏實地的人」，他會說出很多理想與信念，但又不能變成空洞的大話，提到岡田將生本身的氣質，就帶著這種可靠感。

細田守（中）出席金馬影展大師講堂。（金馬執委會提供）

至於蘆田愛菜，從童星一路走到現在，本人經歷也與史嘉蕾從少女成長為戰士的過程形成巧妙呼應。細田守表示：「史嘉蕾是 16 世紀的公主，她必須有一種『不是凡人』的尊貴感，跟其他人就是不太一樣，蘆田愛菜是唯一人選。」

他高度讚賞兩人的聲音演技：「蘆田在史嘉蕾從懵懂到充滿魄力、大聲吶喊的過程中，你可以聽到她作為演員的歷練；岡田則讓聖這個角色，既像守護者，又像在身邊默默拉住她的人，這不只是演技，而是他內心本人的特質。」

細田守一向擅長拍「成長」與「家庭」，這回卻把焦點拉回更沉重的命題「死亡、救贖」，以及活下去的理由。這些年，他經歷前輩離世、新生命誕生，真正走過人生的酸甜苦辣，坦言：「如果是20年前，我絕對沒有自信可以拍出《Scarlet》這樣的故事。這部片，其實是我自己的人生體驗延伸出來的。」

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》於12月10日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法