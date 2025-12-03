自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）「20年前做不出這部片」細田守《Scarlet》直球談生死：準備好了

細田守上月攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展。（金馬執委會提供）細田守上月攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／專訪〕日本動畫名導細田守上月帶著新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，他接受本報專訪，直言：「20年前的我，做不出這部片。」表示「快60歲了，可能也到了適合好好面對『生與死』的年紀。」

細田守在《Scarlet永無止境的史嘉蕾》透過莎士比亞經典《哈姆雷特》主角性別徹底翻轉，透過一位劍士公主史嘉蕾的復仇旅程，對當代世界拋出尖銳提問：「仇恨的連鎖，究竟要把人拖向哪裡？」

細田守希望觀眾透過《Scarlet永無止境的史嘉蕾》思考戰爭、復仇的意義。（索尼影業提供）細田守希望觀眾透過《Scarlet永無止境的史嘉蕾》思考戰爭、復仇的意義。（索尼影業提供）

細田守坦言，一直很想拍一部復仇劇，「但真正難的不是如何設計爽感，而是要思考：在戰爭陰影、對立情緒此起彼落的現代，復仇還有什麼意義？」他說：「400年前的《哈姆雷特》講的是一個王子被推上復仇的宿命。但如果放到現在呢？紛爭、報復、再報復，仇恨會不會就這樣無止境延伸下去？我想用史嘉蕾，讓觀眾重新思考這件事。」

有趣的是，導演對「復仇」的掙扎，來自他最私密的身分「爸爸」，有個9歲女兒的他笑稱：「如果有一天，我女兒說要為我復仇，我一定會勸她：不要這麼做。」他說得很直接，「因為那是她的人生，我不希望她把生命浪費在替誰報仇上。」

細田守貼心替影迷簽名。（索尼影業提供）細田守貼心替影迷簽名。（索尼影業提供）

此外，《Scarlet永無止境的史嘉蕾》的配音陣容同樣相當吸睛，包括岡田將生首次挑戰長篇動畫，飾演陪伴史嘉蕾的護理師「聖」；蘆田愛菜則為女主角史嘉蕾獻聲。

細田守說，聖這個角色設定是「一個理想主義、但非常腳踏實地的人」，他會說出很多理想與信念，但又不能變成空洞的大話，提到岡田將生本身的氣質，就帶著這種可靠感。

細田守（中）出席金馬影展大師講堂。（金馬執委會提供）細田守（中）出席金馬影展大師講堂。（金馬執委會提供）

至於蘆田愛菜，從童星一路走到現在，本人經歷也與史嘉蕾從少女成長為戰士的過程形成巧妙呼應。細田守表示：「史嘉蕾是 16 世紀的公主，她必須有一種『不是凡人』的尊貴感，跟其他人就是不太一樣，蘆田愛菜是唯一人選。」

他高度讚賞兩人的聲音演技：「蘆田在史嘉蕾從懵懂到充滿魄力、大聲吶喊的過程中，你可以聽到她作為演員的歷練；岡田則讓聖這個角色，既像守護者，又像在身邊默默拉住她的人，這不只是演技，而是他內心本人的特質。」

細田守一向擅長拍「成長」與「家庭」，這回卻把焦點拉回更沉重的命題「死亡、救贖」，以及活下去的理由。這些年，他經歷前輩離世、新生命誕生，真正走過人生的酸甜苦辣，坦言：「如果是20年前，我絕對沒有自信可以拍出《Scarlet》這樣的故事。這部片，其實是我自己的人生體驗延伸出來的。」

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》於12月10日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中