娛樂 電視

徐亨欠債2億近況曝光！長3公分腦瘤「靠1儀器」維生

〔娛樂頻道／綜合報導〕徐亨出道多年，曾以《意難忘》拿下金鐘男配角獎，但他13年前因投資失利宣告破產，不僅慘賠逾10億元，還背上2億元巨債，人生急轉直下，更不幸的是，身體也亮起紅燈，腦中長出一顆約3公分的腫瘤，引發水腦症。他近日上節目《新聞挖挖哇》分享最新病況，也首度說出未赴中國發展的真正原因。

徐亨在節目上提到若沒有欠債，現在是億萬富翁。（翻攝自YT）徐亨在節目上提到若沒有欠債，現在是億萬富翁。（翻攝自YT）

徐亨曾經風光日進斗金，卻一路歷經破產、離婚、重病打擊，人生幾乎打掉重練。他回憶，腦部腫瘤發現前，身體狀況急速退化：走路不穩、常跌倒、頭暈嗜睡，甚至有次開車時突然睡著，差點釀成大禍。直到某天完全站不穩、直接暈倒，被送醫檢查才查出腦裡藏著三公分腫瘤。

雖然腫瘤屬良性，但因位置卡在神經系統，導致腦水無法排出、壓迫神經，使他幾乎無法行走，最後他在頭部裝置導流器，把腦水引到腹部再隨尿液排出。

徐亨對於腦瘤已能和平共處。（翻攝自YT）徐亨對於腦瘤已能和平共處。（翻攝自YT）

而他當初和醫師評估開刀風險時，他被告知有9成可能傷及顏面神經，甚至可能半身不遂，他因此不敢貿然動刀。如今雖然腦水問題獲得控制，但腫瘤壓在聽力神經上，他仍深受嚴重耳鳴困擾。

談到債務，徐亨坦言「還得很慢」，並感謝債主們願意體諒他的境況，不給壓力。主持人鄭弘儀問他為何不去中國發展時，他說：「以前有機會去的時候沒去，現在要去已經來不及了。」他透露當年八點檔在中國電視台播了10多年，也曾有節目賣到當地，但他當時沒有時間、也沒把握住時機，如今只能感嘆：「現在太晚了，那邊的人太多了。」

