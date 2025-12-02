自由電子報
娛樂 最新消息

坎城名導奪3獎卻遭重罰！賈法潘納希遭伊朗政府判處一年徒刑

賈法潘納希在2025哥譚獎上風光拿下最佳導演、原著劇本和最佳國際影片共3獎。（翻攝自官方X）賈法潘納希在2025哥譚獎上風光拿下最佳導演、原著劇本和最佳國際影片共3獎。（翻攝自官方X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕坎城獲獎導演賈法潘納希（Jafar Panahi）執導的電影《只是一場意外》在今（2）頒發的哥譚獎獎上，風光拿下最佳導演、原著劇本和最佳國際影片共3獎，然而外媒報導，潘納希在伊朗被判處一年有期徒刑，指控他從事「反國家宣傳活動」，獲潘納希的律師證實。

潘納希的律師Mostafa Nili向法新社（AFP）證實此事，表示這項判決還包含兩年旅遊禁令，以及禁止潘納希加入任何政治或社會團體，不過他補充，對此將提出上訴。

賈法潘納希國外風光拿獎，卻遭伊朗政府判處有期徒刑。（達志影像）賈法潘納希國外風光拿獎，卻遭伊朗政府判處有期徒刑。（達志影像）

外媒《Variety》報導，潘納希目前居住在法國，週四還將出席馬拉喀什影展，參與電影放映和對談，《只是一場意外》獲法國選為本屆奧斯卡最佳國際影片代表，期望能進入短名單。

事實上，潘納希與伊朗當局多年來屢次發生衝突，2010年，他因支持反政府抗議並拍攝批評政府的電影，被禁止拍片與禁止出境，之後，因「反體制宣傳」遭判刑6年，但僅服刑兩個月便獲保釋。

儘管被禁止拍片，帕納希仍在2011年拍攝紀錄片《這不是一部電影》，2015年更推出由他親自擔任計程車司機的電影《計程人生》，2022年，他因聲援一群電影人發起的抗議活動而遭逮捕，約7個月後獲釋。

