《黑白大廚2》預告爆瘋！兩大「蒙面復仇者」回歸嗆：討回冠軍

《黑白大廚：料理階級大戰》第二季即將強勢回歸。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix今（2）公開《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，不只公布更殘酷、更瘋的新規則，還直接放話本季將有兩位「蒙面神祕選手」帶著怨念回歸，將討回第一季失去的榮耀。

預告中最令人背脊發涼的一幕是「黑湯匙」主廚的集體登場；他們的稱號根本像格鬥遊戲角色，包括三星殺手、西村皇太子、料理怪物、中式料理暴走族等，還有黑湯匙主廚狂妄宣言：「我才是真正的世界第一。」

請繼續往下閱讀...

《黑白大廚：料理階級大戰》第二季海報。（Netflix提供）

另外「白湯匙」陣營也大有來頭，主廚名單一字排開，完全是「料理界復仇者聯盟」等級。新海報更以巨大食材組成的摩天輪視覺呈現，暗示本季規模大、挑戰多、輸贏一次翻盤。

《黑白大廚》第一季連續三週奪Netflix全球非英語節目第一，成為韓國民調「最受觀眾喜愛」節目第一名，Netflix 也預告「每一次上菜，都是背水一戰。」《黑白大廚：料理階級大戰》第二季12月16日於Netflix獨家上線。

《黑白大廚》第二季「白湯匙」陣營：

李駿：米其林二星

孫鍾元：韓食、西餐雙料一星

善財法師：韓國寺剎料理傳奇

侯德竹：中式料理 57 年資歷

朴孝男：法式料理 47 年

鄭鎬泳、Sam Kim、Raymon Kim：國民級大廚

宋勳：〈廚神當道韓國版〉評審

林盛根：〈韓食大賽3〉冠軍

https://youtu.be/rvsDhfVCj9I?si=1EpKHeUVJf6UUwfj

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法