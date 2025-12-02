泰勒絲「最長壽」冠軍單曲再＋1 瑪麗亞凱莉每逢耶誕經典歌曲再發燒

美國天后泰勒絲始終是音樂排行榜上常客。（路透社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）始終是音樂排行榜上常客，新專輯《星夢人生》中的單曲《The Fate of Ophelia》已在告示牌HOT 100排行榜上蟬聯8週冠軍，目前和她自己過去另一首《Anti-Hero》並列她個人在榜上「最長壽」的冠軍曲。

泰勒絲這首《The Fate of Ophelia》MV在YouTube的點擊已超過1.4億次，10月3日推出以來已高居排行冠軍長達8週時間，而她在2022年11月發行的《Anti-Hero》，也曾在告示牌百大熱門單曲榜穩坐8週冠軍寶座，因此這次《The Fate of Ophelia》打平了紀錄。

另外在最新的Hot 100 排行榜前10名歌曲中，「花蝴蝶」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的經典耶誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》，已從第8名上升至第5名，隨著耶誕腳步接近，這首歌的播放量會越來越多，名次也可望再上升。

