自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

泰勒絲「最長壽」冠軍單曲再＋1 瑪麗亞凱莉每逢耶誕經典歌曲再發燒

美國天后泰勒絲始終是音樂排行榜上常客。（路透社）美國天后泰勒絲始終是音樂排行榜上常客。（路透社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）始終是音樂排行榜上常客，新專輯《星夢人生》中的單曲《The Fate of Ophelia》已在告示牌HOT 100排行榜上蟬聯8週冠軍，目前和她自己過去另一首《Anti-Hero》並列她個人在榜上「最長壽」的冠軍曲。

泰勒絲這首《The Fate of Ophelia》MV在YouTube的點擊已超過1.4億次，10月3日推出以來已高居排行冠軍長達8週時間，而她在2022年11月發行的《Anti-Hero》，也曾在告示牌百大熱門單曲榜穩坐8週冠軍寶座，因此這次《The Fate of Ophelia》打平了紀錄。

天后瑪麗亞凱莉的經典耶誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》排名提升。（歐新社）天后瑪麗亞凱莉的經典耶誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》排名提升。（歐新社）

另外在最新的Hot 100 排行榜前10名歌曲中，「花蝴蝶」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的經典耶誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》，已從第8名上升至第5名，隨著耶誕腳步接近，這首歌的播放量會越來越多，名次也可望再上升。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中