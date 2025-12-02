自由電子報
娛樂 最新消息

高中就具名投訴市長！法白社群總監曝內情：怕爆也要做

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視《反正你也不睡覺》邀請法律白話文運動社群總監劉珞亦，分享自己如何在青春期把「睡不著」變成行動。回顧少年時代，他自認只有八個字能總結：「看不慣就講、怕爆也要做。」沒有偶像劇式的青春，他的日子更多是用「不爽」推動自己站出來，成為把情緒轉化成力量的行動派。

太陽花學運讓珞亦找到使命。（小公視提供）太陽花學運讓珞亦找到使命。（小公視提供）

珞亦坦言，同學給他的評價不是模範生，而是「反叛者」。因為他會把班級佈告欄變成公共論壇，貼上吳祥輝《拒絕聯考的小子》書中段落，旁邊再寫上自己的註解，希望大家一起討論教育問題。於是班上意外出現一場「微型啟蒙運動」，而同學們居然真的會停下腳步閱讀。

真正第一次「衝撞體制」，發生在高中參與交換學生計畫時。當時陪同出訪的他校師長要求學生打開行李箱，空出空間為市府攜帶禮物，學生群起抱怨，他則乾脆直接寫信進「市長信箱」。數日後被叫進校長室，本以為要被責罵，沒想到校長卻反拍桌力挺：「很好！年輕人就要敢衝！」那一刻，他更明白衝撞不是壞事，只要有人願意聽。

不過求學之路也不全是熱血直衝，主持人栢青爆料，珞亦研究所其實沒畢業，並非論文寫不出來，而是多益分數沒通過。珞亦笑說：「沒有動力讀英文，我覺得做事情還是要有動力」，回頭看才發現，與其勉強自己拚一張證書，不如轉身去做真正想做、做得下去的事。

珞亦提到，自己的人生方向不是從夢想來的，而是從不爽開始。318學運（太陽花學運）後，他看到社會上許多人因不了解法律而亂罵，於是找到最核心的使命：「讓法律不再是聽不懂的東西，而變成人人都能參與的討論。」這股怒氣與使命感，推著他一路做到現在。

點圖放大header
點圖放大body
