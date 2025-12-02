Ahyeon唱《Golden》挨酸「尖叫雞」 原唱跳出替她護航

Ahyeon 在「2025 MAMA AWARDS」演唱《Golden》，高音段落引發網路熱議。（翻攝自X）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓女團BABYMONSTER近日在「2025 MAMA AWARDS」演出電影《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》，成員Rora、Ahyeon、Pharita接連展現高難度唱跳，舞台播出後立刻掀起討論。尤其是Ahyeon在高音段落的演唱成為焦點，不少歌迷大讚她實力堅強，但也有批評聲浪認為該段「刺耳」、「像尖叫雞」，網路上瞬間形成兩派激戰。

面對翻唱版本被拿去與原唱比較、負評不斷，《Golden》原唱之一的REI AMI罕見在X出聲護航，她直接嗆酸民：「為了抬高你喜歡的藝人而貶低別人，真的很遜。」更呼籲網友保持正向，停止惡意攻擊與比較，強調不該把女性藝人彼此對立，這樣的行為既累人又倒退。她的直球發言讓粉絲大讚「霸氣」。

REI AMI 表示站在舞台上並不容易，盼粉絲給藝人更多空間與正向能量。（翻攝自X）

REI AMI也補充說，自己會出聲，是因為理解站在舞台上的壓力，「那種感覺有時候甚至會很可怕」，希望粉絲保持善意，多給表演者空間。

