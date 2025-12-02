自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ahyeon唱《Golden》挨酸「尖叫雞」 原唱跳出替她護航

Ahyeon 在「2025 MAMA AWARDS」演唱《Golden》，高音段落引發網路熱議。（翻攝自X）Ahyeon 在「2025 MAMA AWARDS」演唱《Golden》，高音段落引發網路熱議。（翻攝自X）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓女團BABYMONSTER近日在「2025 MAMA AWARDS」演出電影《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》，成員Rora、Ahyeon、Pharita接連展現高難度唱跳，舞台播出後立刻掀起討論。尤其是Ahyeon在高音段落的演唱成為焦點，不少歌迷大讚她實力堅強，但也有批評聲浪認為該段「刺耳」、「像尖叫雞」，網路上瞬間形成兩派激戰。

面對翻唱版本被拿去與原唱比較、負評不斷，《Golden》原唱之一的REI AMI罕見在X出聲護航，她直接嗆酸民：「為了抬高你喜歡的藝人而貶低別人，真的很遜。」更呼籲網友保持正向，停止惡意攻擊與比較，強調不該把女性藝人彼此對立，這樣的行為既累人又倒退。她的直球發言讓粉絲大讚「霸氣」。

REI AMI 表示站在舞台上並不容易，盼粉絲給藝人更多空間與正向能量。（翻攝自X）REI AMI 表示站在舞台上並不容易，盼粉絲給藝人更多空間與正向能量。（翻攝自X）

REI AMI也補充說，自己會出聲，是因為理解站在舞台上的壓力，「那種感覺有時候甚至會很可怕」，希望粉絲保持善意，多給表演者空間。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中