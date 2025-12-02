自由電子報
娛樂 最新消息

「夜店大亨」夏天倫遭砍賴給前妻 名媛版大S強調：沒外遇

「貴婦版大S」黃廉盈（右）2001年與「夜店大亨」夏天倫離婚。（翻攝自臉書）「貴婦版大S」黃廉盈（右）2001年與「夜店大亨」夏天倫離婚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾在時尚名媛圈子裡因長相神似女星「大S」徐熙媛而有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，2001年與「夜店大亨」夏天倫離婚，當時夏天倫指她出軌、偷兩名女兒的紅包，還要求當時還掛著夫姓的「夏黃廉盈」把夫姓拿掉，痛斥她不配姓「夏」。日前夏天倫在地下停車場遭砍，還表示「懷疑與前妻有關」。今（2）黃廉盈在社群平台發文曬證據強調自己沒有外遇。

夏天倫日前在台北市民生東路三段的地下停車場遭人砍傷。（翻攝自IG）夏天倫日前在台北市民生東路三段的地下停車場遭人砍傷。（翻攝自IG）

夏天倫上週還開記者會，指控黃廉盈偷走220萬元，已經針對黃廉盈的名牌包、豪車進行假扣押，更強調自己握有前妻出軌的證據。記者會召開3天後，夏天倫就在台北市民生東路三段的地下停車場遭砍傷，他與女友都受傷，所以兩人皆意識清楚。之後有2名自稱是夏天倫前員工者，表示自己是砍傷夏天倫的人。

黃廉盈發文反擊表示自己並未外遇。（翻攝自臉書）黃廉盈發文反擊表示自己並未外遇。（翻攝自臉書）

目前在韓國讀書的黃廉盈今日發文反擊，除強調自己並沒有外遇之外，還曬出3點證據，表示夏天倫一直誹謗，而且「都要2026還沒拿出證據，倒是他婚內出軌怎麼不回應？！」。

黃廉盈曬出2021年與夏天倫離婚後兩人的對話紀錄，她曾告知夏天倫每月8萬的房租希望能拿到現金，因為家人很多衣服都太小，必須購買。當時夏天倫也關心黃廉盈是否找到房子？黃廉盈反問，「我當時如果有外遇，你還會和平的問我有沒有找到房子？」

黃廉盈曬出與夏天倫的對話證據。（翻攝自臉書）黃廉盈曬出與夏天倫的對話證據。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body
