娛樂 最新消息

李怡貞一身名牌被嫌「土」 直球回：這些都是我的日常怎麼辦呢（嘟嘴）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經常受邀上電視節目的律師李怡貞，不但在在法律專業做得聲有色，理財投資也是一把罩。向來對自己十分大方的李怡貞，從來不避諱被媒體拍到「一身名牌」出庭。

日前，因為比利時愛馬仕、貴蛋而被酸民炎上的她，最近再度被黑粉吐嘈「你是不是覺得自己全身名牌很漂亮，好土ㄛ」，讓她苦笑不得，霸氣直回：「原來整身名牌會讓眼紅的黑粉忍不住發聲喔……這些都是我的日常怎麼辦呢（嘟嘴），沒有要被金錢綁架的，妳拿我怎樣？更衣室還很多都沒秀出來咧！」更直接曬出全身行頭的品牌名稱，直球對決黑粉，完全沒在怕的！

既然愛黑粉這麼生氣，

看出整身名牌氣鼠

說這樣整身名牌很土

那麼就請這些阿土品牌去告這些鳥腸嫉妒的雞肚

? miumiu

?Balmain

? Acne studios

? On

? Chanel

? Rimowa

原來整身名牌會讓眼紅的黑粉忍不住發聲喔

而且大多都是新貨妳承受不住對不對？

可是

這些都是我的日常怎麼辦呢（嘟嘴）

股票看名字憑感覺選

視金錢如糞土

生不帶來鼠不帶去的

沒有要被金錢綁架的

妳拿我怎樣？

更衣室還很多都沒秀出來咧

我平時在家還都穿Nicole + Felicia 跟許瑋甯婚紗一樣妳想怎樣？

背後是綁帶的不是駝鳥愛的淘寶拉鍊的那種

每天都叫我女兒幫我拉綁帶

都當睡衣穿咧

快去吞血壓藥吧

