自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳芳語《擁抱自己》致敬西洋天后 為低潮中努力撐住的人打氣

陳芳語推出首支客語創作單曲。（新視紀整合行銷提供）陳芳語推出首支客語創作單曲。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，今（2日）數位推出全新客語創作形象歌曲《擁抱自己 Hold on till the end》，她談到：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好，或者在低潮中努力撐住的人。」

這首《擁抱自己》，也是陳芳語向西洋流行天后惠妮休斯頓、瑪麗亞凱莉、席琳狄翁、克莉絲汀等人作品致敬，也帶入客語、華語、英語3種語言的轉換，她對自己要求很高，投入大量心力練習，準備充足，無論是音域高低、情感詮釋，她的各種聲音表情，都可以給製作人非常大的發揮空間。

陳芳語也首次嘗試客語歌曲創作，並與黃宇寒及製作人陶逸群聯手創作並投入製作，創作靈感則來自近年不論是台灣或世界各地都有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕，甚至覺得自己渺小，產生無助的情緒，希望這首歌能讓聆聽者得到陪伴。

客家委員會表示，近年來客家流行音樂作品風格更加豐富多元，包括陳芳語等不同的創作歌手以多樣貌方式詮釋客家歌曲，為客家歌曲注入活力新生命。「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於11月6日下午3點在西門紅樓北廣場登場，春麵樂隊、Yappy、ARKis將擔任表演嘉賓。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中