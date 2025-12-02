陳芳語《擁抱自己》致敬西洋天后 為低潮中努力撐住的人打氣

陳芳語推出首支客語創作單曲。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，今（2日）數位推出全新客語創作形象歌曲《擁抱自己 Hold on till the end》，她談到：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好，或者在低潮中努力撐住的人。」

這首《擁抱自己》，也是陳芳語向西洋流行天后惠妮休斯頓、瑪麗亞凱莉、席琳狄翁、克莉絲汀等人作品致敬，也帶入客語、華語、英語3種語言的轉換，她對自己要求很高，投入大量心力練習，準備充足，無論是音域高低、情感詮釋，她的各種聲音表情，都可以給製作人非常大的發揮空間。

陳芳語也首次嘗試客語歌曲創作，並與黃宇寒及製作人陶逸群聯手創作並投入製作，創作靈感則來自近年不論是台灣或世界各地都有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕，甚至覺得自己渺小，產生無助的情緒，希望這首歌能讓聆聽者得到陪伴。

客家委員會表示，近年來客家流行音樂作品風格更加豐富多元，包括陳芳語等不同的創作歌手以多樣貌方式詮釋客家歌曲，為客家歌曲注入活力新生命。「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於11月6日下午3點在西門紅樓北廣場登場，春麵樂隊、Yappy、ARKis將擔任表演嘉賓。

