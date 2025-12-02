自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

盲泳英雄感動全台！《突破：三千米的泳氣》票房逼近千萬再掀口碑潮

《突破：三千米的泳氣》由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、和李㼈主演。（海鵬提供）《突破：三千米的泳氣》由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、和李㼈主演。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台中「中山73」影視藝文空間12月「台中拍」單元將強勢推出李㼈擔任製片、安景鴻執導的勵志電影《突破：三千米的泳氣》作為強打，講述7位盲泳者成功完成泳渡日月潭心願的故事。

該片由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、王月和李㼈主演，口碑鼎盛，全台票房已突破930萬台幣，正向千萬票房持續邁進。

台中市影視發展基金會本週六邀請李紫嫣在「中山73」出席講座。（海鵬提供）台中市影視發展基金會本週六邀請李紫嫣在「中山73」出席講座。（海鵬提供）

為讓觀眾更深入了解影片幕後歷程，台中市影視發展基金會將於6日下午4點，在「中山73」舉辦主題講座《突破自我的勇氣》，邀請女主角李紫嫣分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事，活動可於「中山73」官方臉書粉絲專頁報名參加。

此外，本月推出「雙焦點主題」影展，首波主題聚焦「千面影后－伊莎貝雨蓓」，一次呈現韓片《旅人所嚮》，遠赴日本「千寺之城」京都拍攝的《日安，朵朵》、《鄰家密友》，以及《無人相信的真相》等四部名作。

另一焦點主題「愛無設限：在旋律中相遇」精選3部愛意無限的絕美佳片。包括擁有「耶誕節必看」的《愛是您・愛是我》，直擊戀人的愛情初心的《愛情無論如何》，以及愛情經典《樂來越愛你》。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中