娛樂 日韓

（影）hololive四期生天音彼方宣布畢業！未來將不復出、不轉生

hololive四期生VTuber「天音彼方」於2019年12月出道，坐擁165萬訂閱。（翻攝自X）hololive四期生VTuber「天音彼方」於2019年12月出道，坐擁165萬訂閱。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕hololive四期生VTuber「天音彼方」於2019年12月出道，坐擁165萬訂閱。今（2）她於直播中宣布自己即將於12月27日畢業，且未來沒有轉生（以其他VTuber名義活動）或回歸的打算，讓粉絲們非常錯愕。

天音彼方強調自己不會轉生也不會復出。（翻攝自YT）天音彼方強調自己不會轉生也不會復出。（翻攝自YT）

今天天音彼方在直播中突然宣布畢業消息，並強調畢業原因不是因為跟成員不和、不是交往或結婚或懷孕，不是消耗殆盡症候群，也不是公司造成的問題，不希望被惡意解讀，主要是因為工作上的諸多因素，加上原先有先天疾病，導致身心無法負荷；自己在畢業後也沒有轉生或回歸的打算，預計會脫離業界另尋工作。

hololive四期生VTuber「天音彼方」即將於12月27日畢業。（翻攝自X）hololive四期生VTuber「天音彼方」即將於12月27日畢業。（翻攝自X）

另外，畢業時將不會有畢業紀念短片、畢業演唱會不會有任何嘉賓參與，天音彼方也不會以嘉賓身分在其他節目中登場。事實上，天音彼方畢業的消息在今天公布之前被嚴格保密，連公司中都僅有相關人士知道提前知曉。

天音彼方很感謝粉絲一路上的支持。（翻攝自X）天音彼方很感謝粉絲一路上的支持。（翻攝自X）

天音彼方最後提到，hololive是改變她的人生的地方，自己為此傾注了許多，也在這邊完成了很多的夢想。她向一直支持她的粉絲表達歉意：雖然未來還有許多想實現的事情，也曾想過要與大家一起繼續做下去，但最後還是決定畢業；她感謝粉絲們從出道以來的支持，表示永遠不會忘記大家。

