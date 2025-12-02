保羅沃克逝世12年…女兒曬童年合照粉絲集體淚崩

保羅沃克逝世滿12年，梅朵沃克釋出童年照悼念父親。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕已故好萊塢巨星保羅沃克（Paul Walker）逝世滿12年，女兒梅朵沃克（Meadow Walker）近日公開多張珍藏的童年回憶照，以簡短卻深情的文字悼念父親，再度引發全球影迷湧入留言追思。梅朵沃克所釋出的照片橫跨多年時光，不僅展現父女最自然的互動，也喚起粉絲對《玩命關頭》經典角色布萊恩歐康納的滿滿懷念。

保羅沃克生前以《玩命關頭》系列走紅全球，未料因駕駛保時捷跑車失控撞擊路樹，不幸於2013年11月30日逝世，享年40歲。噩耗震驚全球，當時年僅15歲的梅朵沃克承受巨大打擊，如今27歲的她釋出珍藏童年合照紀念父親，照片中包含玩耍、生活片刻等溫馨互動，她因此心碎淚悼「12 years without you… I love you forever（沒有你的12年...我永遠愛你）」粉絲們也為之鼻酸。

多年來，梅朵沃克選擇以延續父親精神的方式走過悲傷，她成立「保羅沃克基金會」致力海洋保育與慈善行動，也在訪談中多次分享父親留給她的影響，「善良、勇氣與對生命的熱情」。隨著梅朵沃克釋出這組照片，再度讓影迷看見保羅沃克對家庭的溫柔與重要性，即使12年已過，他所留下的角色形象與真誠態度仍深深烙印影壇，也讓這位動作巨星持續被世人懷念。

