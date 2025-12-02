與嫩尪離婚5年 41歲女星曾睡車上吃泡麵驚人現況曝光

韓國女星具惠善因演出韓版《流星花園》走紅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星具惠善5年前與安宰賢離婚，當時她還曾發文曝光兩人離婚過程不太愉快，甚至批評安宰賢非常卑鄙。如今具惠善曬出現況，讓眾人訝異，原來婚變之後的具惠善，選擇重回校園，現在她以企業家兼發明家的身分活躍，今（2）具惠善還曬出自己獲得獎項受到肯定。

安宰賢（左）與具惠善的婚姻已撕破臉收場。（翻攝自X）

具惠善表示自己獲得「創意達人特別獎」，同時說自己會更努力學習，同時為自己加油打氣。2016年具惠善與安宰賢因合作電視劇相戀，進而登記結婚，原本是人人稱羨的銀色夫妻，沒想到結婚3年後卻爆發離婚風波。安宰賢抱怨婚後精神壓力沉重，關係無法修補；具惠善則強調自己一度努力挽回，無奈對方殘酷冷漠，最後兩人於2020年離婚。

具惠善獲得KAIST獎項肯定。（翻攝自IG）

離婚後的具惠善悄悄消失在螢光幕前，她自爆因在首爾無住處，為了節省自己來往校園與家中的通勤時間，大部分時候她都會睡在車上、圖書館，肚子餓就吃泡麵充饑，過得相當刻苦。

現在的具善惠推出了專利髮捲品牌，擁有多項優點，也兼顧到環保理念與實用性，讓她獲得KAIST優秀成果獎，讓她非常開心。

