娛樂 最新消息

Ella助9旬嬤完成拿手菜 伴弱勢長輩圍爐重溫年味

ELLA陳嘉樺（右）化身一日廚孫小幫手，與瓊姿阿嬤說說笑笑，共同完成年菜。（弘道老人提供）ELLA陳嘉樺（右）化身一日廚孫小幫手，與瓊姿阿嬤說說笑笑，共同完成年菜。（弘道老人提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為讓獨居長輩在歲末年終稍微體會溫暖，弘道老人福利基金會每年發起「寒冬助老 刻不容緩」關懷計畫，今（2日）邀連8年擔任公益大使的Ella陳嘉樺，化身一日廚孫，幫助9旬阿嬤完成拿手菜，找回長輩記憶中的年味，重拾圍爐熱鬧。

ELLA陳嘉樺（中）幫獨居弱勢阿嬤們盛裝年菜，一起圍爐過好年。（弘道老人提供）ELLA陳嘉樺（中）幫獨居弱勢阿嬤們盛裝年菜，一起圍爐過好年。（弘道老人提供）

弘道老人今日找來Ella協助90歲瓊姿阿嬤，一起完成素食炒米粉和十全大補湯，並找回84歲雙眼失明的秀巒阿嬤過年記憶中思念的刈菜雞湯，眾人更一起陪伴總是冷清過節的81歲吳錦阿嬤，再度體驗圍爐氛圍。

Ella感動表示，以前也很喜歡吃自己阿嬤的拿手菜，屬於阿嬤的古早味都還清晰停留在記憶裡，今日重溫跟阿嬤一起料理的回憶和品嘗阿嬤料理的古早味。她也說，能陪伴獨居弱勢長輩完成年節願望，在寒冬中溫暖他們的身心，真的是很有意義，也是很重要的事情，邀請大家一起愛心響應寒冬助老，用愛助老不孤單。

弘道老人執行長李若綺表示，感謝Ella連續8年用愛力挺寒冬助老，弘道常年關心1萬多名長者，獨居弱勢長者們隱藏在社會角落，難以企及溫飽與年節溫暖，每年的寒冬助老行動包含：除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等年節服務，也提供行動不便者到宅圍爐、行動百寶車等，盼讓這些長輩獲溫暖力量迎向新的一年。

