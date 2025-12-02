自由電子報
娛樂 最新消息

UU夾葡萄太犯規～前AKB48團員山內鈴蘭寫真集…掀網暴動

山內鈴蘭透露，最新寫真集「是迄今最裸露的一次」。（翻攝自IG）山內鈴蘭透露，最新寫真集「是迄今最裸露的一次」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AKB48成員山內鈴蘭今（2日）更新個人IG，搶先讓粉絲們預覽她在第二本寫真集《Okiniiri》的性感美照。

她在PO文寫道，「我的第二本寫真集《最愛》裡的熱帶水果好可愛啊！大家找到自己最喜歡的那一頁了嗎？」並附上了一張自己身穿清涼小可愛躺在桌子上，胸前夾著一顆麝香葡萄的照片。另外一張，則是自己津津有味地吃著西瓜的照片，配文寫著「這西瓜是我切開的，哈哈。」

山內鈴蘭直言沒有經紀人在現場，她在拍攝寫真集時完全沒有包袱。（翻攝自IG）山內鈴蘭直言沒有經紀人在現場，她在拍攝寫真集時完全沒有包袱。（翻攝自IG）

山內鈴蘭，是日本偶像女子團體SKE48 Team S的成員，過去是AKB48 Team B的成員之一，後來因「AKB48 Group大組閣祭」而移籍至SKE48。她30日出席活動時曾預告自己的最新寫真集「是迄今最裸露的一次」，一鏡到底，沒有NG，並且是在沒有經紀人陪同下完成，拍攝主題是希望能「讓前男友想起自己最愛的女孩的那種情感」。

山內鈴蘭從偶像團體退役後，出過多本寫真集。（翻攝自IG）山內鈴蘭從偶像團體退役後，出過多本寫真集。（翻攝自IG）

不少粉絲見到山內的感美照，紛紛在留言區寫道：「我可以和你一起吃（水果）嗎？」、「太可愛了」、「這是我第一次想變成一顆葡萄」、「麝香葡萄，Keshikaran！哈哈」。

