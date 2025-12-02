賴佩霞哭了！「思慕的人」追思摯愛 驚見大咖天王助陣

賴佩霞首度舉辦個唱。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞前天在花漾舉辦首場個人音樂會《總會有個人》，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。

隨著演唱會宣傳展開，不少人才回想起賴佩霞當年其實是以唱片歌手出道。她的經紀人董子穆也在演唱會前4天特別創作主題曲《總會有個人》，象徵賴佩霞再次以音樂與大眾相遇。

請繼續往下閱讀...

賴佩霞邀請倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓。（尚時代文創娛樂提供）

演唱會上，賴佩霞邀請好友倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓，一同演唱多首經典歌曲，合作默契十足。最動人的一刻落在她深情回憶與母親的相處與過往時，舞台大螢幕播放一張張由AI技術生成的老照片動畫，彷彿讓母親重新「活」在眼前。賴佩霞一邊演唱一邊落淚，並接連獻唱母親記憶中的台語歌曲《思慕的人》、《青春嶺》，全場氣氛溫柔動人。

AI老照片重現母親身影賴（尚時代文創娛樂提供）

壓軸的神祕嘉賓由情歌天王周治平登場掀起高潮。賴佩霞透露，自己在17、18歲仍是少女時，常坐在民歌餐廳台下聽周治平唱歌，但兩人過去40餘年從未真正交談。直到今年民歌50小巨蛋演唱會，在丁曉雯牽線下首度合作，這次也再度於安可曲重現經典歌曲《跟我說愛我》，滿場觀眾報以熱烈掌聲回應。

情歌天王周治平助陣賴佩霞。（尚時代文創娛樂提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法