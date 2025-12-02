二、三尖瓣脫垂免役！男星堅持當兵 光榮退伍內幕曝

古程丰（右）攜手潘胤傑合唱新歌《並肩飛翔》。（小超人綜合體能俱樂部提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕古程丰出道超過10年，除演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀同是演員的好友潘胤傑共同授課，主要是為了培養年輕的體操小選手，兩人合作的新單曲《並肩飛翔》並獲選為《台北市中正盃體操錦標賽》開幕主題曲。

古程丰分享自己從國小六年級就有唱跳夢想，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力。」大學後更確定想唱自己的歌。潘胤傑則說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」兩人首次站上開幕舞台演唱，新歌旋律一下便帶動現場氣氛。

《並肩飛翔》靈感來自古程丰在體操訓練，成功學會空翻的那天，他形容那一刻像被打開一道門，激動與成就感湧上心頭，回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞。「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」為完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造，製作費再加上 MV、後製、宣傳細節都親自參與，他表示雖然過程辛苦，但每一步都讓他更確定歌曲要做到最好。

多年來帶領體操館孩子參加中正盃，古程丰深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作，希望打造更能代表體育精神的作品。他坦言在破千名選手前演唱既期待又緊張，想用歌曲鼓勵孩子：「追夢一定會遇到質疑，但不被看好反而更有力量。」

古程丰雖符合免疫條件，仍完成兵役。（小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是在堅毅的儀隊退伍，兩個人都強調勇於承擔責任，是成長最重要的力量，最後兩人也幽默提到「我當兵我驕傲」。

潘胤傑當年自儀隊退伍。（小超人綜合體能俱樂部提供）

