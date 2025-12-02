自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

二、三尖瓣脫垂免役！男星堅持當兵 光榮退伍內幕曝

古程丰（右）攜手潘胤傑合唱新歌《並肩飛翔》。（小超人綜合體能俱樂部提供）古程丰（右）攜手潘胤傑合唱新歌《並肩飛翔》。（小超人綜合體能俱樂部提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕古程丰出道超過10年，除演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀同是演員的好友潘胤傑共同授課，主要是為了培養年輕的體操小選手，兩人合作的新單曲《並肩飛翔》並獲選為《台北市中正盃體操錦標賽》開幕主題曲。

古程丰分享自己從國小六年級就有唱跳夢想，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力。」大學後更確定想唱自己的歌。潘胤傑則說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」兩人首次站上開幕舞台演唱，新歌旋律一下便帶動現場氣氛。

古程丰（左）攜手潘胤傑合唱新歌《並肩飛翔》。小超人綜合體能俱樂部提供）古程丰（左）攜手潘胤傑合唱新歌《並肩飛翔》。小超人綜合體能俱樂部提供）

《並肩飛翔》靈感來自古程丰在體操訓練，成功學會空翻的那天，他形容那一刻像被打開一道門，激動與成就感湧上心頭，回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞。「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」為完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造，製作費再加上 MV、後製、宣傳細節都親自參與，他表示雖然過程辛苦，但每一步都讓他更確定歌曲要做到最好。

多年來帶領體操館孩子參加中正盃，古程丰深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作，希望打造更能代表體育精神的作品。他坦言在破千名選手前演唱既期待又緊張，想用歌曲鼓勵孩子：「追夢一定會遇到質疑，但不被看好反而更有力量。」

古程丰雖符合免疫條件，仍完成兵役。（小超人綜合體能俱樂部提供）古程丰雖符合免疫條件，仍完成兵役。（小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是在堅毅的儀隊退伍，兩個人都強調勇於承擔責任，是成長最重要的力量，最後兩人也幽默提到「我當兵我驕傲」。

潘胤傑當年自儀隊退伍。（小超人綜合體能俱樂部提供）潘胤傑當年自儀隊退伍。（小超人綜合體能俱樂部提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中