吊車大王最愛白天翻牌 多妻內幕「體力好」

64歲竹北「吊車大王」胡漢龑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕64歲竹北「吊車大王」胡漢龑身家破百億，同時擁有4位妻子與14名子女，加上他本人開朗、熱心公益和獨特的東北大花形象搭配洋蔥頭髮型，讓人印象深刻。

日前，胡漢龑登上《話時代人物》節目，談到自己多妻家庭內幕，還洋洋得意自滿「體力很好」。他在節目中透露，自己其實先認識了二老婆，才跟大老婆談「假離婚」，花費半年多時間溝通，更給予數千萬元補助，所以後面老婆才沒有小三、小四、小五問題。胡漢龑稱大老婆是個明事理的人，為他生了6名子女，他娶了二婆之後，隔不到半年又認識了三老婆，他羞赧說：那時體力真的很旺盛。

胡漢龑曾被算命仙說過未來會有4個老婆、18個孩子（包含非自然流產），果真被說中。（翻攝自臉書）

胡漢龑也在節目中分享了發生在自己身上的奇聞妙事。38年前胡漢龑陪同父親一起到中國，他的二叔帶他去找了一位「非常有名」的火柴神算命，當時就被說到未來會有4個老婆、18個孩子。當初胡漢龑的父親聽聞後直呼「胡說八道」，沒想到胡漢龑竟然真的有4個老婆，18名子女（包含非自然流產），事後想起來，覺得火柴神真的很準確。

擁有4位嬌妻的胡漢龑在節目中透露，未來不會再娶老婆，更神秘說自己「翻牌子」未必在晚上，有時候也會在白天「一時興起」。

