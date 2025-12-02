自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吊車大王最愛白天翻牌 多妻內幕「體力好」

64歲竹北「吊車大王」胡漢龑。（翻攝自臉書）64歲竹北「吊車大王」胡漢龑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕64歲竹北「吊車大王」胡漢龑身家破百億，同時擁有4位妻子與14名子女，加上他本人開朗、熱心公益和獨特的東北大花形象搭配洋蔥頭髮型，讓人印象深刻。

日前，胡漢龑登上《話時代人物》節目，談到自己多妻家庭內幕，還洋洋得意自滿「體力很好」。他在節目中透露，自己其實先認識了二老婆，才跟大老婆談「假離婚」，花費半年多時間溝通，更給予數千萬元補助，所以後面老婆才沒有小三、小四、小五問題。胡漢龑稱大老婆是個明事理的人，為他生了6名子女，他娶了二婆之後，隔不到半年又認識了三老婆，他羞赧說：那時體力真的很旺盛。

胡漢龑曾被算命仙說過未來會有4個老婆、18個孩子（包含非自然流產），果真被說中。（翻攝自臉書）胡漢龑曾被算命仙說過未來會有4個老婆、18個孩子（包含非自然流產），果真被說中。（翻攝自臉書）

胡漢龑也在節目中分享了發生在自己身上的奇聞妙事。38年前胡漢龑陪同父親一起到中國，他的二叔帶他去找了一位「非常有名」的火柴神算命，當時就被說到未來會有4個老婆、18個孩子。當初胡漢龑的父親聽聞後直呼「胡說八道」，沒想到胡漢龑竟然真的有4個老婆，18名子女（包含非自然流產），事後想起來，覺得火柴神真的很準確。

擁有4位嬌妻的胡漢龑在節目中透露，未來不會再娶老婆，更神秘說自己「翻牌子」未必在晚上，有時候也會在白天「一時興起」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中