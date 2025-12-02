89愛叫國際？星爺新公司挨轟 昔親回黑道背景

星爺成立新公司，業務包含報關、貨代與海運快遞，引發討論。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「二星兄弟」因《兄弟挺你》在網路爆紅，MV上架1個月破百萬觀看，之後《兄弟一句話》、《每一瞬間》等作品也深受粉絲喜愛。走紅超過5、6年，如今成員星爺成立「星輝開國際有限公司」，跨足移動式招待所、報關、貨代、船代、海運快遞等業務，引發網友熱議。

公司資訊曝光後，有部分網友酸言不斷，嘲諷「89都愛叫國際」、「鐵皮屋公司都說自己是國際」，甚至有人翻出星爺過往前科，影射他們「背景不單純」。也有酸民看到「移動式招待所」字樣，認定背後是黑道在撐腰。

星爺過去面對酸民指控不以為意，直言認識黑道不等於黑道。（翻攝自臉書）

面對被貼上「黑道網紅」標籤，星爺過去曾淡定表示：「認識黑道不代表就是黑道」，過去說過的澄清至今不變。他直言：「酸民要酸就讓他們酸，我們對得起自己、對得起懂我們的人就好。」他也重申一路以來的初心，是勸年輕人循規蹈矩，「能救一個是一個」。

事實上，「二星兄弟」本業確實是經營報關行。二哥透露，社會上有許多年輕人因曾犯錯而被貼標籤、求職困難，而星爺願意接納他們加入公司，給他們一個重新開始的機會。

