攝影棚有鬼？ 八點檔演員驚曝無人動燈光突狂閃

八點檔《寶島西米樂守護》拍攝時攝影棚出現燈光閃爍，難以解釋的現象。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕拍攝八點檔《寶島西米樂守護》的男演員林健寰，今（2）在社群發文分享自己在攝影棚遇上靈異事件，他表示攝影棚內的燈光突然沒來由閃爍不已，但當下卻沒有人在現場操作，看得網友也覺得毛毛的。

男演員陳健寰描述在攝影棚內，無人開關燈光，卻突然忽明忽滅。（翻攝自臉書）

林健寰說「棚內靈異」並透露每次正式錄影，燈光都正常，沒想到只要他跟「阿邦」顏邦智出場，燈光突然無來由地閃爍，感覺像是到了夜店，閃爍過後，燈光直接熄滅，整個攝影棚燈變得黑漆漆。當時燈光師還喊「不要再玩了」，燈就亮了起來，不過，這種現象反覆發生，燈光忽明忽滅，完全無法拍攝，最後資深男星陳文山怒吼：「不要再鬧了！」此時燈又全都亮了，接下來再也沒有熄滅過，順利完成拍攝工作。

林健寰特別強調，「沒有人為因素去開關燈喔」，更讓人感到毛骨悚然。陳文山看到發文後，特別轉發了林健寰的文章，還幽默說：「所以…哥演戲其實只是兼差」，並標記「其實人比較可怕」、「對天地萬物有情」。

