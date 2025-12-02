自由電子報
娛樂 歐美

摩納哥王室歡度耶誕 王妃、公主大秀國際精品

（左起）摩納哥夏琳王妃、雅克王子、嘉布里艾拉公主、摩納哥親王阿爾貝二世。（翻攝自x）（左起）摩納哥夏琳王妃、雅克王子、嘉布里艾拉公主、摩納哥親王阿爾貝二世。（翻攝自x）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕耶誕節對西方人來說是相當重要的節慶，隨著12月來臨，越來越多地方開始出現濃厚耶誕氛圍布置。摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II de Monaco）近日也帶著夏琳王妃和一對龍鳳胎兒女連番出席多場耶誕點燈活動。

耶誕腳步近，摩納哥王室也加入耶誕氣氛。（翻攝自x）耶誕腳步近，摩納哥王室也加入耶誕氣氛。（翻攝自x）

摩納哥王妃夏琳（Charlene, Princess of Monaco）原本是南非奧運游泳選手，她美麗的外型深深吸引阿爾貝二世，也擁有「美人魚王妃」美稱。夏琳王妃時尚眼光精準，因此雅克王子（Prince Jacques）與嘉布里艾拉公主（Prince Garbriella）身上也經常穿著國際一線時尚品牌出席各種重要活動。

摩納哥王妃夏琳（右）長大衣有花紋，嘉布里艾拉公主則穿著全套Dior。（翻攝自X）摩納哥王妃夏琳（右）長大衣有花紋，嘉布里艾拉公主則穿著全套Dior。（翻攝自X）

近日曝光的照片中，夏琳王妃與嘉布里艾拉公主鎖定白、紅二色，搭配羊毛大衣、斗篷、裙裝出現在耶誕點燈活動中，造型優雅、氣質出眾，也讓外界再度對她的時尚品敏銳度豎起大拇指。

本身就熱愛精品的夏琳王妃近期曾穿著Etro大衣搭配白色圍巾，長度幾乎及踝的長大衣不但襯托出夏琳王妃修長的好身材，大衣布料上的花紋也讓簡單色彩中能夠隱約看到豐富層次。嘉布里艾拉公主則多次穿著全身雪白色Dior套裝，看起來簡直就像是個小天使般純淨。

