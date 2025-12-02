自由電子報
娛樂 音樂

歐陽菲菲遭揭私下真面目 文章感動「偶像突然走進你的人生」

文章親揭與歐陽菲菲的緣分。（翰森娛樂提供）文章親揭與歐陽菲菲的緣分。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語流行樂的黃金年代，經典女聲不僅是聲音，更是時代的情感脈搏。三金歌王文章相隔多年推出翻唱專輯《音樂文章3》，以「致敬經典女聲」為核心，重新詮釋六首橫跨各年代的代表作品，他特別以歐陽菲菲經典單曲《嚮往》作為首波主打，親揭當年的緣分。

文章回憶起，多年以前他們曾在同一間唱片公司，第一次在公司見到歐陽菲菲，他害羞到不敢打招呼，只敢遠遠偷看。沒想到是歐陽菲菲先伸手說：「嗨，文章你好。」那一握讓他記到現在，「簡直就是偶像突然走進你的人生一樣。」這份真切又溫暖的記憶，也成為他翻唱這首歌最深的動力。

文章推出翻唱專輯。（翰森娛樂提供）文章推出翻唱專輯。（翰森娛樂提供）

在這首歌曲的編曲，文章攜手音樂伙伴反覆推敲，歷經二十餘次重構，只為留住歐陽菲菲最標誌性的「歐式唱腔精神」，包括澎湃爆發力、自由轉音、強烈層次感，同時加入現代電子律動與立體空間效果，讓70年代的旋律在2025年重新閃光。

文章推出的《音樂文章3》收錄六首翻唱作品，好事聯播網特別為這張專輯企劃「BEST首選星」單元，自12月 3日起進行為期一個月的完整推薦與首播，象徵文章四十餘年歌唱之路的歷久彌新。

