自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ella久違見媒體三度爆哭 看典禮緬懷時刻驚見3熟悉面孔「都走了」

Ella今天在公益活動上三度爆哭。（記者王文麟攝）Ella今天在公益活動上三度爆哭。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella今（2日）出席弘道老人福利基金會公益活動，由於近期她忙於巡演，許久沒看到台灣媒體，今天一看到滿滿熟悉面孔竟然感性落淚，儘管陪伴長者做菜過程很逗趣，但受訪一想起前陣子看典禮轉播的緬懷時刻，有幾位熟悉的面孔都已離世，不僅感嘆人生無常，她也希望大家都平平安安。

感性的Ella今天在公益活動上三度爆哭，談到：「今天看到很照顧我的媒體朋友都好好的，就很欣慰，我也提醒自己要珍惜，我活到44歲，更明白照顧身體重要性，如何練才能應付高強度演出。」Ella也表示，主要是今年10月看金鐘獎典禮緬懷時刻，看到螢幕上連續出現3位她認識的攝影記者、化妝師，還有一位是老公的球友，「我很感慨，回想上一次見面，我跟他們有好好說話嗎？」她覺得人和人之間，不知道下次何時見面？因此希望大家要多珍惜相見的時刻。

Ella今（2日）出席弘道老人福利基金會公益活動。（記者王文麟攝）Ella今（2日）出席弘道老人福利基金會公益活動。（記者王文麟攝）

另外前幾天Ella在「It‘s Me艾拉主意」巡演時，姊姊、弟弟等家人都去支持她，她在台上談到弟弟的身體狀況，讓觀眾席上的弟弟爆哭，Ella在台上也落淚，今天媒體關心她弟弟是生了什麼病？Ella表示：「其實弟弟是心理狀態，身體開始不舒服是因兩年前工廠有熟識的人過年過世，他受打擊，2025年大家都不好過，長期累積影響，弟弟個性不太說，但會睡不好、食慾不好，還會拉肚子、胃痛，但是去健檢都沒有問題，所以是壓力造成的自律神經失調，全家鼓勵他，我的姊姊也歷經過憂鬱、低潮，眾人祝福很強大，所以我私心邀粉絲為我們一家人加油。」

Ella充滿正能量表示：「每個人都會遇到低潮，不要覺得孤單，一定會走出來。」透露弟弟曾停工3個月，拼樂高讓他可以很專心，所以有時拼好又會拆掉再拼。」Ella告訴弟弟：「生病不要心急，慢慢來。」

Ella擔任公益大使陪長者做拿手菜。（記者王文麟攝）Ella擔任公益大使陪長者做拿手菜。（記者王文麟攝）

今天 Ella陪伴高齡90阿嬤做拿手菜，也和長者提前圍爐，她也呼籲大家多關注長者，一起支持弘道老人福利基金會，可透過捐款助送年菜或是助老除舊布新，弘道愛心電話（04）22060698，或可至官網線上捐款。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中