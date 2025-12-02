《許我耀眼》女星賣面膜出包 指「AI換臉」害人

演出熱播劇《許我耀眼》人氣水漲船高的資深演員溫崢嶸。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近期因演出熱播劇《許我耀眼》人氣水漲船高的資深演員溫崢嶸，近期指有人在網路上以「AI換臉」技術，以她的容貌在網路上頻繁盜播、利用形象都受兜售偽造劣質產品，踩到法律紅線，這種行為讓溫崢嶸忍無可忍，透過經紀公司「舞記八方（唐山）文化傳媒」於30日發出嚴正聲明，要求平台下架違規內容，並正式委託律師蒐證報案。

有人利用AI技術利用溫崢嶸形象販賣假冒偽造劣質產品，踩到法律紅線。（翻攝自微博）

根據溫崢嶸經紀公司發表的聲明中，自2025年11月14日起，網路大量出現「溫崢嶸團隊把假貨和AI聯繫起來了」、「溫崢嶸疑翻車」、「溫崢嶸賣面膜出事把鍋推給AI」等惡意關鍵字，經調查關鍵字創建者及底下的不實訊息都來自長沙某傳媒公司。溫崢嶸的經紀公司痛批，這種利用網軍惡意散布謠言，「有組織、有預謀」的行為，已經嚴重損害溫崢嶸名譽。

溫崢嶸及其經紀公司展現強硬態度，直接報案，並曬出報案證明，並嚴正強調對於這種惡意攻擊，決不姑息。

