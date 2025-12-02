自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

《許我耀眼》女星賣面膜出包 指「AI換臉」害人

演出熱播劇《許我耀眼》人氣水漲船高的資深演員溫崢嶸。（翻攝自微博）演出熱播劇《許我耀眼》人氣水漲船高的資深演員溫崢嶸。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近期因演出熱播劇《許我耀眼》人氣水漲船高的資深演員溫崢嶸，近期指有人在網路上以「AI換臉」技術，以她的容貌在網路上頻繁盜播、利用形象都受兜售偽造劣質產品，踩到法律紅線，這種行為讓溫崢嶸忍無可忍，透過經紀公司「舞記八方（唐山）文化傳媒」於30日發出嚴正聲明，要求平台下架違規內容，並正式委託律師蒐證報案。

有人利用AI技術利用溫崢嶸形象販賣假冒偽造劣質產品，踩到法律紅線。（翻攝自微博）有人利用AI技術利用溫崢嶸形象販賣假冒偽造劣質產品，踩到法律紅線。（翻攝自微博）

根據溫崢嶸經紀公司發表的聲明中，自2025年11月14日起，網路大量出現「溫崢嶸團隊把假貨和AI聯繫起來了」、「溫崢嶸疑翻車」、「溫崢嶸賣面膜出事把鍋推給AI」等惡意關鍵字，經調查關鍵字創建者及底下的不實訊息都來自長沙某傳媒公司。溫崢嶸的經紀公司痛批，這種利用網軍惡意散布謠言，「有組織、有預謀」的行為，已經嚴重損害溫崢嶸名譽。

溫崢嶸及其經紀公司展現強硬態度，直接報案，並曬出報案證明，並嚴正強調對於這種惡意攻擊，決不姑息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中