娛樂 最新消息

快卡位！李多慧首擔綱主持 台南耶誕演唱會攜手籃籃登台

韓國啦啦隊女神李多慧首次挑戰大型演唱會主持。（台南好young提供）韓國啦啦隊女神李多慧首次挑戰大型演唱會主持。（台南好young提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今公布「2026台南好young」首波卡司，最大驚喜莫過於20日永華市政中心西側廣場的搖滾耶誕演唱會，將由韓籍啦啦隊女神李多慧與綜藝小天后籃籃攜手主持，藝人郭書瑤、AcQUA源少年也現身宣傳現場。

南市府今公布「2026台南好young」首波卡司。（記者王姝琇攝）南市府今公布「2026台南好young」首波卡司。（記者王姝琇攝）

台南市政府今天特邀獲金馬獎最佳新演員的藝人郭書瑤（瑤瑤）出席台南跨年首波卡司記者會，AcQUA源少年也現身帶來熱力舞蹈表演「e步e步」，炒熱現場氣氛，市長黃偉哲則公布首波耶誕跨年卡司，驚喜帶來「啦啦隊天花板」等級主持人。

藝人郭書瑤（瑤瑤）出席台南跨年首波卡司記者會。（記者王姝琇攝）藝人郭書瑤（瑤瑤）出席台南跨年首波卡司記者會。（記者王姝琇攝）

台南耶誕跨年系列活動集結台日超人氣、搖滾、本土天團，「2026台南好young」首波卡司公開，包括首場12月20日「搖滾耶誕在台南」，將於永華市政中心西側廣場登場，力邀超人氣天團告五人、金曲最佳組合動力火車、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光，以及日本透明系女聲川西奈月。由李多慧首次挑戰與籃籃攜手主持，堪稱「啦啦隊天花板」等級。

AcQUA源少年現身帶來熱力舞蹈表演「e步e步」，炒熱現場氣氛（記者王姝琇攝）AcQUA源少年現身帶來熱力舞蹈表演「e步e步」，炒熱現場氣氛（記者王姝琇攝）

12月27日的「南瀛草地音樂會」則邀請到藝人玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。由Dennis丹尼斯擔綱主持，齊聚新營南瀛綠都心。最後重頭戲12月31日，同樣在永華市政中心西側廣場盛大登場的「台南好Young跨年演唱會」，卡司有F.F.O.、Angie安吉等，其餘卡司市府則仍賣關子，尚待公布。

南市府今公布「2026台南好young」首波卡司。（記者王姝琇翻攝）南市府今公布「2026台南好young」首波卡司。（記者王姝琇翻攝）

黃偉哲說，「台南沒有最好，只有更好」，邀請大家與三五好友、家人來參加這班如金馬奔騰、星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，並順道深度旅遊台南，一起感受台南的熱情，迎接2026。

