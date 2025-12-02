楊冪吃播「花壽司一口吞」！體重不到50kg 神級維持法曝光

楊冪花壽司一口吞讓工作人員看傻。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪出道逾30年，演過多部電視劇及電影，每每都能創下驚人成績，因此有著「流量女王」的稱號。近日她私下用餐的影片在微博瘋傳，畫面中楊冪一身睡袍、頂著完整妝髮，疑似剛收工便急著開直播與粉絲分享晚餐，沒想到她的「驚人吃法」再度引起熱議。

影片中，楊冪嘴裡還塞著食物，一邊又夾起超大塊花壽司，沾了芥末直接整口吞，連工作人員都看傻直呼：「這一口一個呀？」接著，她又大口吃麵，完全不忌口，吃相相當豪邁。

楊冪吃澱粉不忌口，仍維持好體態。（翻攝自微博）

然而女神吃得豪邁，身材卻長年維持在45至48公斤，就連懷孕時也只到50公斤，產後更迅速恢復，讓外界好奇她「不科學體態」的秘訣。

事實上，楊冪極度自律，即便是高熱量澱粉，也只允許自己吃一兩口，錄美食節目也不破戒，避免精緻澱粉在體內堆積。

除了澱粉有限量，她平時飲食以清淡為主，多吃蔬果、少量多餐、每餐八分飽，長年嚴格控管嘴巴，是保持狀態的最大關鍵。先前被問到「變胖」或「變老」哪個更不能接受時，楊冪直言：「變胖更受不了，因為變老控制不了，但變胖是自己對自己不負責。」

