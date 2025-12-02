自由電子報
娛樂 音樂

雙金得主邱淑蟬跨國合作「超狂陣容」！溫哥華拍MV遇上「極光大爆發」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲、金音雙料得主邱淑蟬攜手受加拿大朱諾獎肯定的Jacq Teh 鄭寶欣、美國州際音樂獎得主「HoNi 好日」、旅居溫哥華的跨領域藝術家Van Lefan 樂凡，共同推出跨國多語單曲《定定仔行 Steady as You》。作品橫跨三個時區、耗時七個月，以英語、台語、客語與福建話書寫女性家族記憶，歌曲MV與幕後花絮將於12月5日上線。

金曲、金音雙料得主邱淑蟬。（邱淑蟬提供）金曲、金音雙料得主邱淑蟬。（邱淑蟬提供）

邱淑蟬結合客語、華語創作，作品常圍繞土地與情感，首張專輯《繭的形狀》奪下金曲獎「最佳客語專輯」及金音獎「最佳民謠專輯」。客家民謠樂團HoNi 好日以主唱憶慈、吉他手美帆、大提琴手之之為核心，風格細膩溫暖，曾以單曲《老屋》獲美國州際音樂獎「最佳民謠單曲」。

鄭寶欣、樂凡、邱淑蟬體驗做米食。（Jade Music Fest提供）鄭寶欣、樂凡、邱淑蟬體驗做米食。（Jade Music Fest提供）

鄭寶欣出生於多倫多，父親來自緬甸、母親來自越南，跨文化背景造就她獨特音色與爵士思維，作品曾獲朱諾獎「最佳聲樂爵士專輯」。樂凡則是橫跨聲音、舞蹈、劇場與視覺藝術的多領域創作者，活躍於國際藝術節舞台。

四位創作人的首次見面，是在加拿大華語音樂節 Jade Music Fest 4 月台灣舉辦的文化體驗活動，主辦單位帶她們前往桃園大溪「雙口呂 Siang kháu Lū 文化廚房」，在傳統三合院裡進行紅龜粿與粄食體驗。四人一邊捏麵糰、一邊聊起家庭故事，發現雖然成長環境橫跨台灣與加拿大，「米食與廚房」卻是亞裔家庭裡高度共通的記憶座標，這些畫面成為《定定仔行》最初的靈感。

Jade Music Fest 首唱《定定仔行》。（左起：好日大提琴手之之、邱淑蟬、好日主唱憶慈、樂凡、 鄭寶欣、好日吉他手美帆）（Cale Tian 提供）Jade Music Fest 首唱《定定仔行》。（左起：好日大提琴手之之、邱淑蟬、好日主唱憶慈、樂凡、 鄭寶欣、好日吉他手美帆）（Cale Tian 提供）

四人分享各自家族裡女性長輩的故事，發覺上一代女性往往沒有能自由選擇的權利，卻默默撐起整個家庭。對比之下，她們深刻意識到自己這一代的幸運：「我們都是家族裡第一代，能選擇人生、自由創作、自由追夢的女性。」

《定定仔行》創作過程幾乎全程透過線上進行，跨越台北、高雄、溫哥華、多倫多四個城市。大家經常在一句話裡切換語言，講到一半停下來互問：「欸，我剛剛是在講哪一種語言？」今年 11 月，四人在溫哥華Jade Music Fest活動前合體拍 MV，鄭寶欣說：「這是我們第一次在同一個空間裡唱歌，第一次聽到彼此的聲音合在一起，真的很感動。」邱淑蟬笑著回憶：「我們其實才第二次見面，卻自在得像認識很久，覺得好感動！」

邱淑蟬合體鄭寶欣、「HoNi 好日」、樂凡拍MV。（Laurah Photo提供）邱淑蟬合體鄭寶欣、「HoNi 好日」、樂凡拍MV。（Laurah Photo提供）

這趟加拿大旅程也留下許多難忘回憶。憶慈第一次看極光，就遇上罕見的「極光大爆發」；雖然氣溫低至-18度，她仍激動得忘了寒冷。她還聽說一對分手的情侶，在聽完HoNi 好日的演出後深受感動，竟在她們離開溫哥華前夕復合，讓她又驚又喜。

