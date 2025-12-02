自由電子報
娛樂 日韓

永野芽郁甩不倫戀 沉寂8個月後驚傳復出？

永野芽郁演出《新聞主播》時，傳出與已婚男演員田中圭疑似不倫戀。（翻攝自X）永野芽郁演出《新聞主播》時，傳出與已婚男演員田中圭疑似不倫戀。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星永野芽郁今年4月被爆出疑似與已婚演員田中圭傳出不倫戀，形象受到重挫。沒想到9月份又傳出永野芽郁介入坂口健太郎與髮型化妝師緋聞女友愛情，形成三角戀，爭議更進一步擴大。不倫戀接二連三遭爆，永野芽郁的演藝之路也暫時喊卡，不僅原定明年由她演出的NHK大河劇換角，廣告代言也丟了10幾個，只有一部電影按計畫上映。沉寂8個月之後，近日傳出永野芽郁即將演出Netflix戀愛劇集。

永野芽郁沉寂8個月後，似有復出行為。（翻攝自X）永野芽郁沉寂8個月後，似有復出行為。（翻攝自X）

根據日本媒體《女性自身》報導，一直受到廣大觀眾喜愛的永野芽郁歷經雙重不倫戀緋聞後，重創演藝事業。沉寂了8個月的永野芽郁，近日傳出接受Netflix邀請，演出改編自韓國小說的戀愛劇集，預計近期展開拍攝，外傳男主角為木戶大聖。除此之外，根據《女性自身》消息來源指出，Netflix強調，此邀約在永野芽郁傳出緋聞前就已經提出，所以現在只是照既定計畫進行。

近日傳出接受Netflix邀請，演出改編自韓國小說的戀愛劇集。（翻攝自IG）近日傳出接受Netflix邀請，演出改編自韓國小說的戀愛劇集。（翻攝自IG）

巧合的是，永野芽郁先後傳出的緋聞對象，無論是婚外情的田中圭、野親密關係的坂口健太郎、現傳合作拍攝Netlfix聚集的木戶大聖，都隸屬同一經紀公司，讓永野芽郁的復出之路更添話題。

