娛樂 最新消息

佩甄爸爸曾是桌球國手！ 如今不敵使用過度換人工膝蓋

佩甄見國手老爸術後的復健背影深感心疼。（組合照，翻攝自臉書）佩甄見國手老爸術後的復健背影深感心疼。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣好媳婦」佩甄的爸爸曾經是台灣的桌球國手，無奈因多年過度使用膝蓋，近日接受人工膝蓋置換手術，靠助行器復健的身影則讓佩甄心疼不已，她坦言手術疼痛讓活力十足的爸爸難以適應，卻仍樂觀說出「人生太順遂，偶爾疼痛算平衡。」讓她感動直呼，「我們說好的要環遊世界，等你哦！」

佩甄昨（1日）透露爸爸年輕時不僅身手矯健，更是台灣的桌球國手，如今因歲月與長年磨損，不得不更換人工膝蓋。眼看術後疼痛難受的背影，佩甄希望爸爸別再忍痛，需要就服用止痛藥，未料爸爸的回應反而充滿哲理，讓她更心疼也更佩服他的毅力。

佩甄感性提到，爸爸一向不打擾家人、不要求關心，強大的安全感反讓孩子們覺得輕鬆自在，這次看著爸爸努力復健，她再度感謝這位「超人爸爸」多年給予家庭的依靠，也再次喊話，「請你好好復健，我們說好的要環遊世界，等你哦！」父女情深也令粉絲們感動萬千。

事實上，佩甄的爸爸李亮祥過往是「亞運銀牌國手」，曾於民國59、60年在桌球國手男子組排名第6名，更曾為台灣在亞洲運動會奪下銀牌，他於1973年4月接受外交部派遣，遠赴象牙海岸擔任教練任教直至隔年5月，彼時實力不容小覷。

