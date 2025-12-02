自由電子報
娛樂 音樂

周湯豪變了！與「泰國初戀臉女神」看對眼被拍 深情一面曝光

周湯豪《TIL THE END》成婚禮夯曲。（環球提供）周湯豪《TIL THE END》成婚禮夯曲。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 近期的婚禮出現一首新夯曲《TIL THE END》，出自周湯豪首張全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》，也是專輯裡一首非常不一樣的歌；許多歌迷朋友們用這首歌做為婚禮的入場曲，對於可以陪伴大家這麼重要的時刻，只要在社群上有標記周湯豪的，他都會第一時間轉發限動、獻上祝福。

周湯豪與「泰國初戀臉女神」Juné有許多對手戲。（ 環球提供）周湯豪與「泰國初戀臉女神」Juné有許多對手戲。（ 環球提供）

《TIL THE END》創作源起於周湯豪在錄《罵醒我》（Reimagined）15週年紀念版的時候，突然靈感湧現，趕緊寫下來後，發現這首歌很有結婚氛圍的感覺，周湯豪表示，「我很喜歡打造場景跟氛圍感，這首歌是我為了婚禮這樣的場景所打造的。」歌迷們也紛紛敲碗，希望這首感人至深的歌曲能搭配影像。

周湯豪與「泰國初戀臉女神」Juné有許多對手戲。（ 環球提供）周湯豪與「泰國初戀臉女神」Juné有許多對手戲。（ 環球提供）

在眾人引頸期盼下，《TIL THE END》MV在今天（2日）首播，不僅赴泰國拍攝，更特別邀請有「泰國初戀臉女神」稱號的Juné （Plearnpichaya Komalarajun）擔任女主角，從BNK48人氣女團到泰劇《模犯生》女主角，清新脫俗的初戀臉蛋和高挑身材，是無數人心中的女神，多年沒有戲劇演出的周湯豪，難得在MV裡有劇情的安排，跟女主角有很多對手鏡頭，甚至是一直深情互看的「對眼」戲，他坦言：「有先暖身一下，很久沒演戲了，挺有趣的。」

周湯豪首次挑戰無重力騰空。（環球提供）周湯豪首次挑戰無重力騰空。（環球提供）

而為了詮釋墜入無盡的愛，有一段模擬無重力騰空的拍攝，初次挑戰呈現凌空狀態的他說：「整個人要一直hold住，身體會很僵硬，不太容易。」而下秒畫風一轉，只見他深情地演奏著鋼琴，展現多才多藝的一面，周湯豪表示，「《TIL THE END》無論是歌、視覺等，都跟以往的我不太一樣，想說試試看比較浪漫一點的感覺，但我覺得這樣也挺man的呀！」

