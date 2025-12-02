金水龍錄影突心梗倒地！明星好友狂CPR「肋骨被壓斷」救回一命

韓國搞笑藝人金水龍錄影中突發急性心肌梗塞昏迷。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國搞笑藝人金水龍錄製YouTube節目時，突然因急性心肌梗塞而昏倒，所幸身邊剛好有林炯俊、金淑與經紀人合力施作CPR搶救，從維持呼吸道、持續按壓到通報救護，全程緊急分工，他才撿回一條命。雖然急救20分鐘造成肋骨骨折，但金水龍直言「沒人在身邊我已經死了...」如今恢復意識並已出院，驚險過程引發韓網議論。

金水龍當時錄影途中突然昏迷，林炯俊憑藉自身變異型心絞痛的經驗，第一時間察覺事態不對，立刻與金淑的經紀人替他做CPR，金淑負責打電話叫救護車，同時檢查他的呼吸道是否暢通。在救護車抵達前，3人持續按壓不間斷，確保金水龍不錯過急救黃金時間，後來他被送上救護車後仍持續接受急救，幸運的是抵達醫院前就恢復意識。

事後，金水龍回憶起事發過程坦言仍然心有餘悸，雖然長達20分鐘的搶救讓他的肋骨骨折，但與保住性命相比已是小事。所幸，金水龍已正式出院，近年投入YouTube「Vivo TV」節目錄製，積極開拓事業，如今一場突如其來的心肌梗塞，也讓他更加感謝身旁及時伸出援手的恩人。

