吳申梅爆香港激烈爭吵總裁尪 氣炸買機票衝回台灣「完全攔不住」

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲甜美女神吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂，升級 CEO 後發行首支單曲《外家》，「外家」即台語的「娘家」之意，孝順的吳申梅跟媽媽的感情非常好，她表示：「謝謝陳東賢老師、余國光老師聽了我的故事後，量身打造出《外家》。」這首作品被視為她遠嫁香港3年的揪心之作，也是她入行10年的重要里程碑。

吳申梅想把這首歌獻給所有遠在異鄉奮鬥的人，以及嫁作他人妻子的每一位女兒，歌詞以細膩筆觸描繪「外家」作為心靈避風港，不論身在何方，永遠像一盞不滅的燈，照亮最想回家的那條路。

回想起當年嫁到香港不久，吳申梅與總裁老公Eric因為網購包裹而發生爭吵，她第一時間受到委屈就是想回台到台灣的娘家。當時兩人發現包裹疑似寄錯，她覺得應該拆開清點，Eric則因為職業習慣認為不能拆，意外發生衝突。

他們爭到最後，Eric放話：「妳那麼想拆，那妳帶回台北拆好了！」讓吳申梅一氣之下，真的直接衝到赤臘角機場，買機票飛回台灣，儘管Eric立刻飛車追往機場，但她已入關，完全攔不住。

吳申梅笑說，其實氣早就消了一半，但真正讓她衝動的，是太想念台灣的媽媽，她最後向母親傾訴，媽媽卻只溫柔說：「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧。」一句話便把她的委屈全融化。

吳申梅感受到媽媽的溫柔，更明白娘家是她永遠的避風感，其實當時Eric也心急如焚，立刻調整會議追飛台灣，把老婆接回香港。這段插曲反而讓兩人更懂得磨合，感情更勝以往，身邊朋友都直誇：「太恩愛了！」

