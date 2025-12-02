自由電子報
娛樂 電視

唐綺陽1年鏟肉26kg！直播穿韓系辣妹裝驚呆網友

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷、陳漢典、楊銘威、「Lulu」黃路梓茵、黃偉晉與風田拍攝《明星開拍中》，6人共同企畫執行網路節目，首支社群宣傳影片在上線後快速累積近百萬觀看，網友反應相當熱烈。首集嘉賓唐綺陽從體能挑戰到驚喜的韓系變裝，整集笑料與亮點不斷，影片一上線即吸引大批觀眾湧入收看。

《明星開拍中》首集嘉賓唐綺陽（中）獲得熱烈回響。（TVBS提供）《明星開拍中》首集嘉賓唐綺陽（中）獲得熱烈回響。（TVBS提供）

首播當晚，6位主持人齊聚收看節目，黃偉晉也特別在直播聊天室留言：「謝謝大家收看首集，希望大家給我們真實的反饋，我們想把頻道做好。」聊天室瞬間被刷爆：「這個組合真的好讚」、「看著大家手忙腳亂好可愛」、「影片太短了，不夠看啊！」甚至有網友擔心攝影師（楊銘威、風田）沒使用穩定器會傷肌肉，楊銘威也感謝網友的熱情指點：「《明星製作公司》草創初期預算不足，未來有盈餘會再添購新器材。」風田也補充，因為影片完全自製，難免有些地方不完美，並建議觀眾看完YT再去看電視版幕後內容，一切就會明白了。

曾莞婷（左）與Lulu（右）陪著唐綺陽換上酷辣短裙的女團造型，引起全場驚呼。（TVBS提供）曾莞婷（左）與Lulu（右）陪著唐綺陽換上酷辣短裙的女團造型，引起全場驚呼。（TVBS提供）

本集節目開場由主持群探討「流量密碼」該如何打造，並讓網友票選唐綺陽的當日任務。首先是「戰繩挑戰」，唐綺陽一邊揮著沉重戰繩、一邊回答主持人提問，從星座題到生日題全數答對，展現國師級反應力。

唐綺陽挑戰戰繩與記憶力問答。（TVBS提供）唐綺陽挑戰戰繩與記憶力問答。（TVBS提供）

瘦身有成的唐綺陽去年5月開始決心甩肉，在這一年多的時間，成功鏟肉26公斤，瘦回了她20年前的最佳體態。她在節目中接著挑戰「酷辣韓系」的變裝任務，由曾莞婷與Lulu陪著唐綺陽換上酷辣短裙的女團造型，立刻引起全場驚呼，網友也紛紛留言：「唐老師、曾莞婷與Lulu都好美！」

