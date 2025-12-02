自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

BL十帥合體超轟動！2港星為香港宏福苑惡火沉痛致哀

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》三部戲劇在一年之中累積大批熱情粉絲，成為台灣最受歡迎的BL劇代表。日前三部戲劇五對CP、十位藝人齊聚舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，來自香港的《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫率先向近日香港大埔宏福苑惡火的罹難者與家屬表達沉痛哀悼，也向災區民眾與所有前線人員送上祝福。

洪言翔（左）、羅章恩深情演唱。（三立提供）洪言翔（左）、羅章恩深情演唱。（三立提供）

Martin表示：「這次香港大埔的火災令人十分難過，我們希望所有傷者能早日康復，也向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼。」Kenji補充：「同時也感謝所有在前線努力的消防員、救護人員與志願者，他們在危難中展現專業與勇氣，我們對他們致上最高敬意。」兩人的發言獲得現場粉絲掌聲支持。

Martin王智騫（左）、Kenji范麒智深情對唱。（三立提供）Martin王智騫（左）、Kenji范麒智深情對唱。（三立提供）

為了準備這次的粉絲演唱會，三部戲的十位演員提前許久就開始準備，從拍攝主視覺到分組練習跳舞，就為了讓觀眾看到他們不一樣的一面。大家在舞台上分享，拍攝主視覺的時候是十人首次跨戲合體，大家不約而同都表示，一到現場都在心裡驚覺「怎麼這麼多帥哥」，果然海報一出，就受到熱烈討論。

《全面管控》的四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動練習韓團舞蹈，準備一個多月就為了讓大家看到不一樣的面向。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲「Baby」展現實力。《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。

洪瑋（左起）、李定、羅章恩、洪言翔、陳峻廷、張哲偉、葛兆恩、紀成澔、Martin王智騫、Kenji范麒智一起出席《Every Fantasy Possible》見面會。（三立提供）洪瑋（左起）、李定、羅章恩、洪言翔、陳峻廷、張哲偉、葛兆恩、紀成澔、Martin王智騫、Kenji范麒智一起出席《Every Fantasy Possible》見面會。（三立提供）

《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，被問到這次會怎麼表現，葛兆恩說：「經過這次默契更好，現在接受訪問已經可以freestyle了，甚至昨天在排練的時候Nelson還在說跳舞我們也可以freestyle。」葛兆恩說「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺」。

《全面管控》四人中雖有陳峻廷男團擔當，但其實張哲偉跟羅章恩承認自己非常不擅長舞蹈，但陳峻廷爆料說：「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地他說他的舞齡有三年，待會我們就在舞臺上看看他舞齡三年的成績是怎麼樣。」張哲偉澄清上次跳舞是很久之前，所以這次練了其實蠻辛苦的，但覺得也很好笑，增加了這個舞蹈的趣味性，但這幾天的訓練下來，超越過去三年的舞感。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中