CORTIS爆紅掀熱潮 台灣頌缽大師田定豐揪3大咖跨刀

〔記者陽昕翰／台北報導〕演藝圈掀起「頌缽療癒」熱潮，K-Pop最強新人團CORTIS以「迷你銅缽」作為專輯亮點，種子音樂創辦人田定豐攜手朱衍舞推出新書《敲出自我療癒力》，把頌缽帶入日常，更邀來吳克群、丁噹、楊皓崴跨刀作序，以自身經驗揭示演藝圈最真實的身心壓力。

深耕頌缽多年的田定豐，去年線上課程創下破千萬業績，此次以《敲出自我療癒力》推出實用工具書，主張無需儀式、一顆銅缽即可作為「身心吸塵器」，新書預購即空降「博客來」與「誠品」網路書店即時榜、日榜雙冠王成為話題。

請繼續往下閱讀...

田定豐與朱衍舞的新書，闡述一顆銅缽就能成為「身心吸塵器」。（唱戲世界娛樂提供）

其實許多藝人都曾體驗過銅缽，吳克群因為每天都得像空中飛人般的到處巡演、音樂節與商演的忙碌生活，身心難免長期緊繃，他表示：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」八點檔男星楊皓崴拍戲作息顛倒、壓力逼近臨界點，靠頌缽「維修」，他形容頌缽如「強制關機再重開」，能清空情緒與壓力。丁噹也形容：「這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」

田定豐與朱衍舞攜手推出新書。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐與朱衍舞透露，最感動的是讀者留言中不加修飾的疲憊心聲，也直指現代人問題不在心態，而是身體早已亮紅燈；《敲出自我療癒力》以最生活化方式拆解聲波療癒，從鬆壓、安定到建立「個人能量防護罩」，被視為「買了真的會用」的身心工具書。田定豐將於明年1月11日在台大集思會議中心舉辦「聲波療癒分享會」，攜手朱衍舞打造360度聲波能量場，帶領現場體驗療癒力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法