不用搶小巨蛋！李聖傑20日彰化「類跨年」開唱 9組卡司名單來了

彰化歲末演唱會被網友冠上全台最早的「類跨年」演唱會，今年將於12月20日在八卦山上的縣立體育場開唱，邀請藝人團體名單揭曉。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人有福了！搶不到被歌迷冠上「情歌王子」封號李聖傑在台北小巨蛋個人演唱會的票，不要難過了，彰化縣長王惠美今在彰化歲末演唱會記者會上宣布今年的卡司陣容，當中就包含了李聖傑，她說，李聖傑小巨蛋票開賣當天已經秒殺，沒買到票不要難過，12月20日直接來彰化追星，免費享受聽歌手飆歌、唱現場的樂趣。

縣府今為歲末演唱會開記者會暖身，眾人翻開藝人名字的道具，宣告卡司陣容有9組老中青國台語歌手輪番登台飆歌。（記者張聰秋攝）

一直以來，彰化縣政府跨年前夕不辦演唱會，通常都是聖誕節前舉辦歲末演唱會，由於時間關係也因此這場演唱會已被網友冠上全台最早的「類跨年」演唱會。

請繼續往下閱讀...

人氣歌手洪暐哲現身記者會現場，開嗓獻唱，炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）

這場歲末演唱會今年邁入第7年舉辦，將於12月20日在八卦山上的縣立體育場開唱，邀請9組老中青國台語歌手輪番登台飆歌，晚會當天搭配長達8分鐘、480秒的璀璨焰火施放，還有美食市集與摸彩活動，精彩可期。

歲末演唱會除了藝人表演，更有美食市集，讓民眾吃得飽飽、聽得盡興。（記者張聰秋攝）

民眾最關心當天演唱會邀請到那些藝人團體，記者會現場，王惠美與多位縣議員、彰化市長林世賢，以及社區團體代表，眾人一起啟動儀式，各自翻開手裡寫有藝人名字的道具牌子，宣告卡司陣容出爐。受邀藝人除了李聖傑，還有糜先生MIXER團體、小男孩樂團、創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融及裴安，當晚陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法