自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不用搶小巨蛋！李聖傑20日彰化「類跨年」開唱 9組卡司名單來了

彰化歲末演唱會被網友冠上全台最早的「類跨年」演唱會，今年將於12月20日在八卦山上的縣立體育場開唱，邀請藝人團體名單揭曉。（縣府提供）彰化歲末演唱會被網友冠上全台最早的「類跨年」演唱會，今年將於12月20日在八卦山上的縣立體育場開唱，邀請藝人團體名單揭曉。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人有福了！搶不到被歌迷冠上「情歌王子」封號李聖傑在台北小巨蛋個人演唱會的票，不要難過了，彰化縣長王惠美今在彰化歲末演唱會記者會上宣布今年的卡司陣容，當中就包含了李聖傑，她說，李聖傑小巨蛋票開賣當天已經秒殺，沒買到票不要難過，12月20日直接來彰化追星，免費享受聽歌手飆歌、唱現場的樂趣。

縣府今為歲末演唱會開記者會暖身，眾人翻開藝人名字的道具，宣告卡司陣容有9組老中青國台語歌手輪番登台飆歌。（記者張聰秋攝）縣府今為歲末演唱會開記者會暖身，眾人翻開藝人名字的道具，宣告卡司陣容有9組老中青國台語歌手輪番登台飆歌。（記者張聰秋攝）

一直以來，彰化縣政府跨年前夕不辦演唱會，通常都是聖誕節前舉辦歲末演唱會，由於時間關係也因此這場演唱會已被網友冠上全台最早的「類跨年」演唱會。

人氣歌手洪暐哲現身記者會現場，開嗓獻唱，炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）人氣歌手洪暐哲現身記者會現場，開嗓獻唱，炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）

這場歲末演唱會今年邁入第7年舉辦，將於12月20日在八卦山上的縣立體育場開唱，邀請9組老中青國台語歌手輪番登台飆歌，晚會當天搭配長達8分鐘、480秒的璀璨焰火施放，還有美食市集與摸彩活動，精彩可期。

歲末演唱會除了藝人表演，更有美食市集，讓民眾吃得飽飽、聽得盡興。（記者張聰秋攝）歲末演唱會除了藝人表演，更有美食市集，讓民眾吃得飽飽、聽得盡興。（記者張聰秋攝）

民眾最關心當天演唱會邀請到那些藝人團體，記者會現場，王惠美與多位縣議員、彰化市長林世賢，以及社區團體代表，眾人一起啟動儀式，各自翻開手裡寫有藝人名字的道具牌子，宣告卡司陣容出爐。受邀藝人除了李聖傑，還有糜先生MIXER團體、小男孩樂團、創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融及裴安，當晚陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中