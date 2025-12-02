自由電子報
娛樂 電視

八點檔女神車禍重傷 大結局前夕爆「換角公告」心碎吐真言

〔記者蕭方綺／台北報導〕顏曉筠在民視八點檔《好運來》飾演「江芸菲」，但她上月因騎車到劇組發生意外，左肩韌帶斷裂並脫臼，手術後以鋼板、鋼釘固定，因為重傷需要時間恢復，劇組只能緊急換角，由白家綺接替演出。顏曉筠近日在電視上看到公告換角，忍不住在社群發文抒發心情。

顏曉筠在《好運來》結局前車禍，角色只能忍痛換人。（民視提供）顏曉筠在《好運來》結局前車禍，角色只能忍痛換人。（民視提供）

她翻拍電視畫面，螢幕上寫著因她車禍受傷，「江云菲」一角由白家綺接棒。顏曉筠感性寫下：「江芸菲，我在螢幕前陪著妳，妳一直在我心裡。」坦言這場意外讓她面對難以接受的現實，每過一秒都深刻感受到自己的無力。

不過，粉絲透過網路傳來的鼓勵成為她的力量，「你們在粉專留言的每一字每一句，我都看見、也放在心裡，既感動又遺憾。」她說，身體無法自由行動，卻仍希望陪伴大家到最後，「如果能做得更多，我一定會做，但現在3C成了我與大家聯繫的唯一方式。」她也不忘提醒所有支持她的人「在不同地方的我們，都要好好照顧自己。」

顏曉筠因車禍受傷，在《好運來》角色換白家綺接棒。（翻攝自臉書）顏曉筠因車禍受傷，在《好運來》角色換白家綺接棒。（翻攝自臉書）

她向接棒的白家綺喊話：「芸菲麻煩妳照顧了。」白家綺也承諾會帶著最大的尊重與真誠，延續顏曉筠賦予角色的靈魂，「陪著劇組、觀眾把故事說完。」並叮囑她：「好好休息，我們等你回來。」

