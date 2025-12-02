陳漢典勸架反被吼！宋偉恩錄影失控暴走「激動飆罵女星」

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本拍攝實境節目《百分之一相對論》，在節目中化身時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。今（2）日推出預告，節目四大單元，其中飾演霸凌學生加害者的NPC蔡昀希因為過於投入角色，在過程中作勢攻擊其他NPC演員，完美演繹出校園霸凌的氛圍感，令探員宋偉恩當場情緒失控暴走。

蔡昀希飾演第三單元《梅花梅花幾月開》裡霸凌學生加害者。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

蔡昀希從選秀節目《未來少女》出道，她擔任第三單元「梅花梅花幾月開」中飾演霸凌學生加害者的NPC，沉浸式的劇情與表演讓演員們都融入到故事當中，蔡昀希在過程中作勢攻擊其他NPC演員時，宋偉恩當場情緒失控暴走，對著NPC蔡昀希怒吼：「你憑什麼打人啊？」、「不要拉我」，腎上腺素激發令全場的探員們拉都拉不住，場面一度失控，回想起當時拍攝的心情探員宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」

陳漢典為了阻止失控的宋偉恩，竟反被嗆。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡昀希眼眶泛淚向導演淚訴：「我當下真的快嚇哭了！」值得玩味的是，為了阻止宋偉恩暴怒衝動做出傻事，探員陳漢典用盡全力拉住宋偉恩，深怕他越來越失控，但因為當下宋偉恩顧不了那麼多，對著空氣怒吼「不要碰我」，事後陳漢典苦笑認：「其實拉你的是我啦，當下不知道該如何表示，真的是蠻尷尬的，但也相當實境！」

宋偉恩事後得知笑說：「我當下真的完全不知道是典哥，因為當時太生氣了，後來是製作團隊給我們看上回錄影的回放才發現大家都很在「劇情裡」，看了蠻感動的，但是也對典哥很不好意思啦。」

宋偉恩拍攝現場暴怒。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

今曝光的正式預告當中除了揭開四大故事主軸之外，更完整公開每個單元的實力派NPC演員。第一單元的洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲，第二單元的喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫，第三單元的温昇豪、姚以緹、「小薰」黃瀞怡、孫沁岳、「Max」徐彭臒....等，集結超強卡司打造跨時空推理宇宙。每個單元都將以最沉浸式推理並且結合台灣在地傳說，去挑戰大家心中最不敢去觸碰的禁忌話題。

