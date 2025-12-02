自由電子報
娛樂 最新消息

梁赫群生日「同框孔劉」張立東突抖他婚姻內幕

楊繡惠（左起） 、Lala 、主持人嚴立婷與梁赫群 、李明川、張立東。（民視提供）楊繡惠（左起） 、Lala 、主持人嚴立婷與梁赫群 、李明川、張立東。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群、嚴立婷主持民視《姊妹亮起來》日前錄影，邀請到來賓楊繡惠、張立東以及LALA來到節目中，在開錄前一起為主持人梁赫群慶生，製作團隊送上特製舖上2千元大鈔「盆滿缽滿」造型蛋糕，看到造型紙鈔讓楊繡惠忍不住衝出來說「我燒給我阿公也是用這款」，讓全場大爆笑。

嚴立婷說這蛋糕太符合梁赫群的個性，「人生第一次看到蛋糕還貼招財進寶」，除此之外，民視團隊特製精緻「台灣孔劉」年曆，滿滿的梁赫群照片送給現場所有來賓，沒想到全場來賓打開禮物是一臉尷尬也沒有笑容的狀況，只有梁赫群一個人開心的獻寶喊：「台灣孔劉出年曆了」，頓時讓全場笑翻天。

嚴立婷為搭檔梁赫群慶生，製作單位送上特製的孔劉年曆。（民視提供）嚴立婷為搭檔梁赫群慶生，製作單位送上特製的孔劉年曆。（民視提供）

嚴立婷還唸出年曆上「看台灣孔劉梁赫群一整年療癒身心靈」，一臉無奈的她臉上毫無喜悅，只有默默祝福搭檔生日快樂、孩子平安健康長大。

接著邀請到輩份最高的楊繡惠獻上祝福，拿到年曆一臉尷尬也是沒表情的楊繡惠還被壽星提醒：「繡惠姐，這是喜事」，才讓她露出笑容說：「小梁是很nice的人，覺得他很棒，祝福他事業家庭都順利」，被現場的人問年曆要貼在哪裡？楊繡惠認真說要貼在浴室，洗澡時候可以讓台灣孔劉看到，這讓梁赫群妙回：「很榮幸可以跟繡惠姐一起共浴」，讓全場笑瘋。

李明川拿著年曆無奈說：「平常都是收時尚的禮物，台灣孔劉真是太時尚驚嚇到我」，但也感性說他與梁赫群從工作人員就認識，希望彼此看到對方都不會老。張立東也提到梁赫群是他大哥，事業順利家庭美滿，但不忘補槍說雖然常常看到他po花太多錢抱怨文，但他還是有帶家人出國算是好男人。

