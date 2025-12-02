中日關係緊張福原愛「靜悄悄」 昔日戰友石川佳純活躍暢談結婚目標

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗近期在國會提到的「台灣有事」論點，引起中日關係緊張，重心轉往中國社群的福原愛，這陣子也「靜悄悄」，幾乎沒有在微博或小紅書發文，倒是她昔日戰友石川佳純很活躍，除了預告2026將在冬季奧運擔任富士電視台的播報員，另外近日上節目也暢談自己對婚姻的計畫。

福原愛近期鮮少在中國社群發文。（翻攝自微博）

石川佳純和福原愛一樣，都從桌球界引退，不過福原愛之前因一些負面新聞形象重挫，電視台現在不太會邀她上節目，反而是石川佳純很受寵，經常受邀當代言人或是上電視曝光。昨（1日）石川佳純現身富士電視台《暖洋洋》節目直播，透露希望目標3年內結婚，而她的理想型是個性沉穩又有幽默感，而且和她一樣熱愛運動的伴侶。

直播中石川佳純談到，過去打桌球拚獎牌的運動員生涯中，她因常年無休，征戰海外，曾說過「桌球就是戀人」，不過退休兩年半之後，如今她將「3年內結婚」列為自己的婚姻計畫目標。

石川佳純退休後依然活躍，常受邀代言或上電視。（翻攝自IG）

談到理想對象，石川佳純說：「希望是能一起運動的體育愛好者。」她還談到最近迷上了高爾夫球，「如果能一起打球就太好了！」還透露心中的理想約會是：「希望對方早上8點開車來接我，去高爾夫球場的1個半小時裡，我們可在車上放著耶誕歌曲，我來唱。抵達球場後，要完整打完18洞。」笑說回程的1個半小時再繼續在車上開「演唱會」。

另外石川佳純也談到，打球約會後，希望晚餐能去炸豬排飯餐廳大快朵頤。12月到處已充滿濃濃的耶誕節氣氛，石川佳純說今年的耶誕節仍要工作，笑說：「回家吃了飯就睡覺。」

