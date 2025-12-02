自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

中日關係緊張福原愛「靜悄悄」 昔日戰友石川佳純活躍暢談結婚目標

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗近期在國會提到的「台灣有事」論點，引起中日關係緊張，重心轉往中國社群的福原愛，這陣子也「靜悄悄」，幾乎沒有在微博或小紅書發文，倒是她昔日戰友石川佳純很活躍，除了預告2026將在冬季奧運擔任富士電視台的播報員，另外近日上節目也暢談自己對婚姻的計畫。

福原愛近期鮮少在中國社群發文。（翻攝自微博）福原愛近期鮮少在中國社群發文。（翻攝自微博）

石川佳純和福原愛一樣，都從桌球界引退，不過福原愛之前因一些負面新聞形象重挫，電視台現在不太會邀她上節目，反而是石川佳純很受寵，經常受邀當代言人或是上電視曝光。昨（1日）石川佳純現身富士電視台《暖洋洋》節目直播，透露希望目標3年內結婚，而她的理想型是個性沉穩又有幽默感，而且和她一樣熱愛運動的伴侶。

直播中石川佳純談到，過去打桌球拚獎牌的運動員生涯中，她因常年無休，征戰海外，曾說過「桌球就是戀人」，不過退休兩年半之後，如今她將「3年內結婚」列為自己的婚姻計畫目標。

石川佳純退休後依然活躍，常受邀代言或上電視。（翻攝自IG）石川佳純退休後依然活躍，常受邀代言或上電視。（翻攝自IG）

談到理想對象，石川佳純說：「希望是能一起運動的體育愛好者。」她還談到最近迷上了高爾夫球，「如果能一起打球就太好了！」還透露心中的理想約會是：「希望對方早上8點開車來接我，去高爾夫球場的1個半小時裡，我們可在車上放著耶誕歌曲，我來唱。抵達球場後，要完整打完18洞。」笑說回程的1個半小時再繼續在車上開「演唱會」。

另外石川佳純也談到，打球約會後，希望晚餐能去炸豬排飯餐廳大快朵頤。12月到處已充滿濃濃的耶誕節氣氛，石川佳純說今年的耶誕節仍要工作，笑說：「回家吃了飯就睡覺。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中