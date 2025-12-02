《沒出息》洗腦全台！王世堅變網紅歌手 本尊現身學生暴動了

〔記者傅茗渝／台北報導〕民進黨立委王世堅近期再翻紅，魅力直衝大學生族群。他過去在台北市議會質詢前台北市長柯文哲的經典金句，被中國網友重新混音，做成節奏魔性的抖音神曲《沒出息》，不只在中國瘋傳，更一路紅回台灣，如今已成為大學生之間朗朗上口的洗腦歌。王世堅本人看到後，也忍不住笑稱剪輯功力「嘆為觀止」。

王世堅（右）一到台北海大，被學生抱來的小狗「熱情迎接」，他忍不住笑開懷。（台北海大提供）

近日他到台北海洋科技大學（台北海大）舉行產官學會談，沒想到一踏進校園立刻掀起半個校園暴動。學生的尖叫聲直接蓋過校園鐘聲，教室內排隊排到走廊，上課的同學忍不住集體尖叫，特教中心的學生、老師、主任也紛紛湧上前要求合照。

不僅如此，甚至有寵物系學生抱著小狗狂奔衝來，王世堅身為「貓奴」還是忍不住伸手抱起狗狗開心合照，大呼「實在太可愛，沒辦法拒絕！」全場畫面超級逗趣。

王世堅在台北海大掀校園暴動，學生從教室擠到門口搶合照。（台北海大提供）

他一路被學生團團包圍拍照，連走到高樓層走廊也被大學生現場點名唱《沒出息》。他唱一句、學生唱一句，最後王世堅也不忘發揮招牌幽默，笑喊：「打鐘了！再不去上課就真的會沒出息囉！」

王世堅自稱貓奴，卻還是被小白狗萌得投降。（台北海大提供）

除了學生暴動式歡迎，三方合作會談內容也相當扎實。王世堅直誇林世宗董事長當年把「中國海專」更名為「台北海洋科技大學」，笑稱「把中國換成台北，真是典範！」也形容陳珍隆董事長是引進新技術的「先鋒」，能與兩位合作是「非常榮幸」。會中陳珍隆董事長提出引進日本服部學院的頂尖餐飲技術，盼提升台灣餐飲人才；台北海大林世宗董事長則提出成立銀髮照護教育學院的構想，王世堅最後以「未完待續」四字作結，暗示合作仍會持續擴大。

