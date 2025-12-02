自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

每週被觀眾羞辱1次！男星毒舌升級 「社會WTF圖鑑」全揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕2025台北喜劇節正式邁入第三屆，今年以「療笑（The Laughing Comfort）」為主題，在百場演出中，近期在影集《黑盒子》與李李仁合作，並在《誰是被害者》演過大反派的「壯壯」陳彥壯再度回歸，今年把毒舌火力全面升級，從「奇怪的人」到「奇怪的解釋」，他把日常生活裡那些讓人瞬間黑人問號的荒謬時刻蒐集成一整套「社會WTF圖鑑」，台上直接幫觀眾把心裡那句：「蛤？你現在是在公三小？」講出來。

「壯壯」陳彥壯今年以新專場脫口秀開啟全場WTF沉船之旅。（卡米地喜劇俱樂部提供）「壯壯」陳彥壯今年以新專場脫口秀開啟全場WTF沉船之旅。（卡米地喜劇俱樂部提供）

談到生涯最荒謬的表演現場，壯壯爆料：「被質疑不好笑不是『曾經』，是『每個禮拜』的日常！」他回憶早年在卡米地1.0地下室表演，觀眾只有三位，其中兩位是老闆跟店員，唯一真正的觀眾還是非常景仰他的學弟。壯壯苦笑說：「結束後他拍著我肩膀說『學長加油』，臉上濕的是汗？淚？還是學弟的口水？我都分不清楚了。」

被問到「收到最羞辱的話」是什麼？壯壯秒答：「有一次我講完準備謝幕，一位觀眾突然興奮問『要開始講笑話了嗎』。」他笑稱那刻彷彿被天雷劈中，但仍霸氣表示：「我會扛著所有羞辱，變成養分，成為真正的喜劇之王！」

「壯壯」陳彥壯自爆「每週被觀眾羞辱一次」，靠崩潰現場練成喜劇之王鋼鐵心臟。（卡米地喜劇俱樂部提供）「壯壯」陳彥壯自爆「每週被觀眾羞辱一次」，靠崩潰現場練成喜劇之王鋼鐵心臟。（卡米地喜劇俱樂部提供）

今年台北喜劇節旨在打造一個「人人都能被療癒、也能療癒別人」的舞台。不論你被生活壓垮、被老闆荼毒、被愛情整得體無完膚，這裡都能用笑聲重新加油打氣。壯壯也大力推薦觀眾走進喜劇現場：「台北喜劇節就像一座大型笑聲能量場，你來，是為了大笑；我來，是為了被羞辱，讓我們互相成就彼此。」

此外，持續十多年的《卡米地站立喜劇爭霸賽》今年也首度與LINE VOOM攜手合作VOOM LIVE直播，12月將重播2023年決賽精彩畫面，並於2026年1月下旬首播今年最新一屆初選與激戰決賽，為台灣喜劇界帶來最強新人火力，也替喜劇節再推一波高潮。演出及購票資訊請上台北喜劇節官方網站。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中